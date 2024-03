L’eccellenza della robotica a Roma, ultima giornata della RomeCup in Campidoglio

L’eccellenza della robotica arriva in Campidoglio. La Sala della Protomoteca ha ospitato l’ultima giornata della XVII edizione della RomeCup, la manifestazione che diffonde l’innovazione collegando scuole, centri di ricerca, aziende, università e istituzioni.

Dal titolo “Intelligenza artificiale e robotica per la sfida della sostenibilità olistica”, l’evento 2024 è promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, realizzata con Italian Tech e il gruppo editoriale GEDI e patrocinata da Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e l’Associazione italiana di Robotica e Automazione (SIRI).

“Sono emozionato e colpito dal livello altissimo che avete raggiunto, tutti impegnati a lavorare per un tipo di innovazione che metta al centro la persona e sia un’alleata per le sfide davanti a noi” ha dichiarato il sindaco Gualtieri rivolgendosi a studenti e ricercatori.

“Il fatto che Roma sia stata in questi giorni la capitale della robotica è un motivo di orgoglio; – ha aggiunto – si lavora per coniugare innovazione, sostenibilità e inclusione: pensiamo che la robotica e l’AI siano alleate preziose per un mondo migliore, per governare meglio le nostre città, affrontare le sfide del cambiamento climatico, creare lavoro di qualità. Vogliamo Roma come capitale dell’antichità ma anche del futuro: dobbiamo rimettere al centro la scienza e l’innovazione e voi ci date speranza e orgoglio”.

Alla RomeCup 2024 hanno aderito 25 scuole da tutta Italia con 120 squadre per un totale di 315 studenti. Le scuole partecipanti di Roma sono state ITC Vincenzo Arangio Ruiz, IIS Pacinotti-Archimede, Istituto Tecnico Industriale Michael Faraday, ITIS Enrico Fermi e alcune classi di scuola primaria dell’Istituto comprensivo di via Nitti.

