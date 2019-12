“L’ecologia profonda: metodologie per un vivere sostenibile” al Teatro Quarticciolo

Un importante e interessante convegno sulla sostenibilità ambientale si terrà oggi pomeriggio, sabato 21 dicembre 2019, a partire dalle ore 17 presso il Teatro Quarticciolo in via Castellaneta 10.

Il tema e titolo dell’incontro è: “l’ecologia profonda: metodologie per un vivere sostenibile”.

Parteciperanno e interverranno Deafal ONG, associazione che promuove e diffonde l’agricoltura rigenerativa in Italia e nel mondo e PURO, un gruppo di cittadini professionisti e appassionati di permacultura a Roma.

Deafal è un’organizzazione non governativa che da circa vent’anni, attraverso progetti di cooperazione nazionale e internazionale, promuove e diffonde l’applicazione di soluzioni innovative in ambito economico, agronomico e sociale in maniera ecosostenibile. Lo scopo dell’organizzazione è quella di rendere più efficiente l’uso delle risorse presenti a tutela dell’ambiente.

Si muove nello stesso ambito anche l’altra realtà presente: PURO, Permacultura a Roma. Si tratta di una rete di cittadini, professionisti e appassionati che, dal 2016, sperimentano, progettano e diffondono la permacultura in ambito urbano.

Proprio di questo concetto si parlerà nel convegno. L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini informa: “Presenteremo anche il progetto “Il Sogno Trasformato” al Parco G. De Chirico. Ricordo che si tratta del primo parco in Europa, che inizieremo a realizzare nel 2020, interamente finanziato con fondi pubblici e progettato ispirandosi ai principi della permacultura.

Questo e tanti altri progetti sul tema del riciclo, del riutilizzo dei materiali, dei concetti quali economia circolare e sostenibilità ambientale saranno presentati e condivisi oggi pomeriggio, nell’ambito di Festam, il Festival sull’Ambiente finanziato dal Municipio”.