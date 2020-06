L’educazione ambientale nel nuovo scenario post Covid19

Domani 5 giugno 2020 ore 19,00-20,00 Incontro di Educazione Ambientale. L’Area Formazione di Federtrek con il Gruppo di Educazione Ambientale invita a partecipare a un incontro di approfondimento sulla educazione ambientale nel nuovo scenario post Covid19.

Cos’è l’educazione ambientale per te?

Cosa ha comportato il Covid19 per le tue attività?

Quali sono i tuoi progetti di educazione ambientale per il futuro e come prevenire un possibile stallo delle attività?

Interverranno per rispondere a queste domande alcuni esperti di educazione ambientale.

Elisa Cedrone, Fattoria didattica Le Case Marcieglie di S. Donato Val Comino

PNALM.

Pasquale Grella, Educazione Ambientale Parco dell’Appia Antica.

Stefano Panzaresa, ex responsabile CEA Parco Regionale Monti Lucretili.

Riccardo Virgili, Presidente ass.ne Inforidea e Referente Nazionale Formazione Federtrek.

Antonio Citti, Ass. ne Sentiero Verde e Referente Gruppo Educazione Ambientale Federtrek.

Modera: Ilaria Canali, Consigliere Nazionale Federtrek e Referente per la progettualità con le scuole del gruppo “La scuola cammina”.

INFO

Federtrek Escursionismo e Ambiente

www.federtrek.org

Sito Federtrek Formazione: www.federtrek.org/FORMAZIONE/

Email: segreteria@federtrek.org