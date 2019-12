L’educazione di Abramo e Sara alla Biblioteca Gianni Rodari

Presso la Biblioteca Gianni Rodari in via Francesco Tovaglieri 237A a Tor Tre Teste si terrà una serie di incontri curati da Don Domenico Vitulli e realizzati in collaborazione tra la Biblioteca Rodari, l’Associazione L’Incontro e la Parrocchia San Tommaso d’Aquino.

Per una migliore organizzazione siete pregati di inviare una email di conferma a: culturalepetit@gmail.com o contattare la Biblioteca o la Parrocchia.

Nella locandina il programma e il tema degli incontri.