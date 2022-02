Legalizzazione dei semi di cannabis: cosa dice la legge italiana

Se per la cannabis light la situazione sembra chiarirsi a poco a poco, non è possibile affermare lo stesso per le sue semenze.

Infatti, a oggi sappiamo che è possibile acquistare i semi di cannabis sia nei negozi offline che negli e-commerce: effettivamente, lo shop online Sensoryseeds.it è uno dei più attivi nel settore e offre una grande varietà di semenze nel pieno rispetto della normativa italiana. Ma che dire della coltivazione?

L’obiettivo di questo articolo è proprio quello di fare chiarezza in merito.

Semi e infiorescenze sono disciplinate dalla stessa legge?

Le differenze secondo il governo

In un mondo come quello della cannabis dove dalla volontà di fare chiarezza si è creata in realtà tanta confusione, è bene distinguere semi e infiorescenze e la posizione della legge a riguardo.

Innanzitutto, la presenza del THC, il cui livello è disciplinato dalla legge 262/16, è da ritrovarsi solo nelle infiorescenze. Per cui, no, i semi non contengono sostanze psicotrope. Una volta chiarito questo concetto, è possibile comprendere come la legge italiana sia ancora in fase di work in progress in termini di chiarezza.

Posto che in Italia sia vietata ogni forma di consumo, commercio e detenzione di sostanze stupefacenti, e quindi anche di marijuana, la situazione delle semenze è particolare.

Infatti, i semi di cannabis non sono presenti nell’elenco delle sostanze stupefacenti proibite dal DPR 309/90. Questo significa che è possibile possederne senza incorrere in sanzioni o multe salate.

Ma se così fosse, come mai la situazione non è del tutto chiara?

Questo perché esiste una diversa legislazione per l’acquisto e per la coltivazione. Infatti, sebbene la germinazione sia illegale, la detenzione è in realtà concessa. Ed è proprio su questo che occorre fare ulteriore chiarezza.

Semi di cannabis: si possono acquistare ma non piantare e far germogliare

Non trovandosi nell’elenco delle sostanze stupefacenti, le semenze di marijuana vengono trattate come i semi ordinari. Per questo motivo, è possibile acquistarle presso negozi fisici e e-commerce.

Effettivamente, sono tanti i collezionisti che ricercano semi di ogni sorta, mentre altri hanno deciso di inserirli nella propria dieta come dei veri e propri integratori alimentari.

Ma che dire della coltivazione? Ebbene, qui la situazione inizia a complicarsi.

Infatti, la germinazione dei semi non garantisce al 100% la crescita di piante a basso contenuto di THC. Quindi, se una persona decidesse di piantare dei semi di marijuana e la sua pianta producesse infiorescenze ad alto contenuto di questa sostanza, starebbe violando la legge a tutti gli effetti.

A questo proposito, la Corte di Cassazione aveva inizialmente proibito la coltivazione di semi di cannabis, perché credeva che poi i coltivatori avrebbero avuto modo di vendere la marijuana a terzi.

Ma con la sentenza del 19 dicembre 2019, la situazione si ribalta completamente: è la stessa corte ad assolvere un coltivatore, il quale era riuscito a dimostrare che il suo raccolto era adibito esclusivamente all’uso personale e non alla cessione a terze parti.

Anche se questa può sembrare una contraddizione, il Testo unico Stupefacenti del DPR 309/90 approva la coltivazione di cannabis in piccole quantità per un comprovato uso personale, e con la manovra della Corte di Cassazione sembra quindi aprirsi un varco verso la legale coltivazione di semenze per uso proprio.

A questo proposito, è possibile acquistarne diverse tipologie, che sia per collezionismo o per coltivazione di piante con infiorescenze a basso contenuto di THC.

Semi di marijuana in commercio?

Queste le tipologie

I semi di cannabis più gettonati in commercio sono indubbiamente:

semi femminizzati;

semi autofiorenti;

fast flowering seeds.

I semi femminizzati hanno un’elevatissima probabilità di far nascere una pianta femmina (l’unica in grado di produrre i fiori).

Gli autofiorenti, invece, sono assai richiesti per la loro capacità di far crescere delle piante indipendentemente dalle ore di esposizione alla luce.

Infine i semi cosiddetti fast flowering sono caratterizzati da tempi di crescita abbastanza rapidi. Infatti, le piante di questi semi possono produrre le infiorescenze dopo sole 7 settimane dalla germinazione.

Tuttavia, è possibile anche acquistare i semi che permettono la crescita della canapa light, la cui coltivazione è permessa dalla legge senza restrizioni.

Questi semi, dopo un’accurata analisi, saranno provvisti di certificazione apposita che ne consentirà un’eventuale coltura.

In assenza di tale documento, possono essere collezionati ma non piantati nel terreno.

Conclusioni

Sebbene la situazione non si sia risolta, a oggi sembra aprirsi un varco anche per la legalizzazione dei semi in toto.

Proprio perché la strada da percorrere è ancora lunga, non mancano le contraddizioni e le ambiguità in merito alla faccenda: perché abbiamo detto che è lecito possedere semi, ma non coltivarli.

Ma è altrettanto vero che la Corte di Cassazione ha approvato la coltivazione della canapa light se il raccolto è adibito a un comprovato uso personale; e questo include, inevitabilmente, la coltura dei semi. Per cui, abbiamo ragione di credere che la situazione si stia evolvendo, per coltivatori e consumatori, decisamente in meglio.