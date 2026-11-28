La “Capparis spinosa” è una pianta con pochissime esigenze: cresce dove meno te lo aspetti, sulle mura di casa o sui muretti a secco.

A Roma, sulle Mura Aureliane, cresce rigogliosa con le foglie verdi e carnose, i fiori con 4 petali bianchi e numerosi stami rosso-violacei.

Il cappero è il bocciolo fiorale non ancora aperto di Capparis spinosa L., una specie arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle Capparaceae. Se lasciato sviluppare, il bocciolo si trasforma in un fiore e successivamente nel frutto cucuncio (noto anche come capperone o cocuncio).

Dal punto di vista della tecnologia alimentare, la frazione edibile viene tipicamente conservata sotto sale o in salamoia e dura anche più di un anno, se preparata a regola d’arte.

I capperi una volta pronti vanno dissalati e possono essere utilizzati in una vasta gamma di piatti sfiziosi: antipasti, primi, secondi, insalate ecc.

La pianta entra in riposo durante i mesi freddi. In piena primavera riprende l’attività vegetativa e fiorisce da maggio ad agosto, ma a volte si protrae.

Pur essendo una pianta rupicola, il cappero trae vantaggio dalla coltivazione in piena terra e, irrigato moderatamente, ha uno sviluppo più rigoglioso. Si propaga per seme o preferibilmente per talee.

La talea si esegue in estate, prelevando un pezzo di 7–10 cm di un ramo legnoso di 2-3 anni d’età, quindi lo si pone in una cassetta riempita di torba e sabbia. Formatesi le radici, si prelevano le piantine e si invasano singolarmente in vasetti di circa 10 cm di diametro.

Il frutto, di sapore simile ma più delicato del cappero, è il cucuncio, (o cocuncio o capperone nelle forme dialettali) e si trova in commercio sotto sale, sott’olio o sotto aceto. È usato tradizionalmente nella cucina eoliana per condire piatti di pesce e nelle insalate.

L’ampia diffusione in Sicilia e l’uso tradizionale che se ne fa nella cucina siciliana hanno portato i capperi ad essere inseriti nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) come prodotto tipico siciliano. Il Cappero di Pantelleria ha invece ottenuto l’Indicazione geografica protetta(IGP).

Tra tutti gli alimenti i capperi contengono la più alta concentrazione di quercetina. Alcuni esempi espressi in mg/100:

Capperi 233;

Cipolle 20;

Asparagi cotti 15,16;

Cacao in polvere 10.

Ricavando la sua denominazione dall’antico termine latino quercetum (“foresta di querce”), la quercetina è una sostanza di origine vegetale dalla crescente importanza scientifica. Nello specifico, la quercetina si classifica come flavonolo e rientra nel più ampio gruppo dei flavonoidi, ovvero importanti composti naturali dalle numerose proprietà benefiche.

Le proprietà attribuite, ad oggi, alla quercetina sono:

Prevenzione antitumorale: sembra esercitare i suoi effetti limitando la vitalità delle cellule tumorali, inducendo le cellule tumorali stesse alla morte.

Proprietà antiossidante: sembra capace di condizionare positivamente i livelli di una sostanza antiossidante denominata “glutatione”.

Proprietà antinfiammatoria. Diverse evidenze sperimentali mostrano come la quercetina sia in grado di abbassare i livelli di una serie di sostanze pro-infiammatorie. In aggiunta, la quercetina sembra agire positivamente sulla percezione del dolore.

Proprietà antimicrobica: sono state attribuite alla quercetina proprietà antivirali e antibatteriche, studi di laboratorio attribuiscono alla quercetina la capacità di ostacolare gli agenti patogeni di riprodursi.

Proprietà cardioprotettiva: sembra rafforzare il funzionamento ottimale dei vasi sanguigni e limitare, tra l’altro, i danni da accumulo del colesterolo LDL (il colesterolo cattivo).

Proprietà neuroprotettiva e psicostimolante. Diversi studi condotti in laboratorio e sull’uomo mostrano come la quercetina sia potenzialmente in grado di esercitare un effetto protettivo sul sistema nervoso.

Alcuni esperimenti suggeriscono che la quercetina possa esercitare un effetto psicostimolante, migliorando la memoria e le capacità di apprendimento. Inoltre, sembra che sia in grado di agire positivamente sugli stati di ansia e depressione.

Proprietà antiallergica. Alcuni studi attribuiscono alla quercetina un certo potenziale nel trattamento delle allergie, con particolare riferimento alle allergie respiratorie e alimentari.

Indicazione terapeutiche: affinché l’apporto di quercetina sia efficace e sicuro, è consigliabile attenersi alla dose giornaliera di circa 200 mg, preferibilmente in corrispondenza dei pasti; è da notare che normalmente con i cibi ne assimiliamo tra i 15 mg e 40 mg al giorno; quindi, si rende necessario ricorrere agli integratori.

Gli integratori a base di quercetina si trovano spesso associati a sostanze come la bromelina e la vitamina C, che ne favoriscono l’assorbimento. Si trovano in commercio anche integratori addizionati con specifici micronutrienti, quali zinco e vitamina D, al fine di conferire al prodotto una maggiore efficacia derivante dalla sinergia dei componenti.

Controindicazioni: la quercetina risulta essere sicura e ben tollerata, correlandosi a pochi effetti collaterali ad oggi documentati, quali mal di testa e fastidi gastrointestinali.

Tuttavia, per quanto concerne alcuni stati particolari, come la gravidanza e l’allattamento, così come nelle patologie renali, è preferibile evitare l’assunzione di integratori a base di quercetina. È sconsigliabile assumere quercetina durante le terapie a base di digossina e di farmaci anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici.

1 Le Qualità Organolettiche: Il Profilo Sensoriale

Il profilo organolettico del cappero fresco è quasi impercettibile; è solo grazie ai processi di salagione o fermentazione in salamoia che gli enzimi attivano i composti aromatici tipici (come metil isotiocianato).

Aspetto: Si presenta come una piccola gemma sferica o piriforme. Il colore varia dal verde oliva intenso al verde militare, spesso con sfumature violacee o riflessi senape. La superficie deve apparire compatta, turgida e priva di ammaccature.

Consistenza (Texture): Al morso, il cappero di qualità offre una precisa resistenza. Deve essere sodo e croccante, scrocchiando leggermente sotto i denti (effetto crunch), per poi liberare la sua parte polposa. Una consistenza molliccia è sinonimo di cattiva conservazione o scarsa qualità.

Olfatto: L’aroma è pungente, penetrante e spiccatamente aromatico. Al naso emergono intense note salmastre, sentori di erbe aromatiche marine, sfumature iodate e una leggera nota sulfurea che ricorda la senape o il rafano.

Palato: Il sapore è un’esplosione di contrasti. È dominato da una forte componente sapida e salina, bilanciata da una netta acidità e da un retrogusto leggermente amaro e piccante. La persistenza in bocca è lunghissima e stimola immediatamente la salivazione.

2 Le Qualità Gastronomiche: Il Ruolo in Cucina

In gastronomia, il cappero svolge un ruolo fondamentale: è un esaltatore naturale di sapidità e un perfetto equilibratore di grassi. Grazie alla sua acidità e pungenza, pulisce il palato e dona verticalità ai piatti complessi.

Le Regole d’Oro per l’Uso Gastronomico

Dissalazione corretta: Per i capperi sotto sale (ritenuti i migliori per preservare la consistenza), è fondamentale un passaggio in acqua fredda corrente o un ammollo di circa 15-20 minuti prima dell’uso per eliminare l’eccesso di sodio senza privarli del loro sapore.

La calibratura conta: In cucina, la dimensione fa la differenza.

Piccoli: Più rari e pregiati, hanno un sapore più concentrato e una consistenza croccante. Si usano rigorosamente interi e a crudo per guarnire o in emulsioni.

Grandi: Più polposi ma meno compatti, sono ideali per essere tritati e inseriti in sughi cotti, farce o salse come la tapenade (a base di olive, capperi e acciughe, tutto tritato finemente).

Il timing di cottura: Il cappero non ama le cotture prolungate, che ne disperdono gli oli essenziali e rischiano di renderlo amaro. Va aggiunto quasi sempre a fine cottura o a fuoco spento.

3. Abbinamenti Iconici e Applicazioni Gastronomiche

Il cappero è un ingrediente incredibilmente versatile che dialoga alla perfezione con diverse categorie di alimenti:

Il binomio con il pesce: Si sposa divinamente con i pesci grassi (salmone, sgombro, tonno) perché ne smorza l’aromaticità forte e pulisce la bocca dal grasso. È immancabile nel pesce alla ghiotta o nel pesce spada alla siciliana.

I grandi classici della tradizione: È il co-protagonista di pilastri della cucina italiana come la pasta alla puttanesca, il vitello tonnato, la salsa verde piemontese e la caponata siciliana.

Il contrasto con la carne cruda: Nelle tartare di manzo o di cavallo, il cappero tritato apporta quella nota acida e pungente che crea un contrasto perfetto con la dolcezza della carne cruda.

Accoppiate territoriali: Trova la sua massima espressione quando viene abbinato a pomodori confit, olive nere, origano, acciughe e olio extravergine d’oliva.

Conclusioni

Che si tratti del pregiato Cappero di Pantelleria IGP (coltivato su terreni vulcanici che gli conferiscono una mineralità unica) o del Cappero di Salina, questa gemma del Mediterraneo dimostra come la semplicità della conservazione tradizionale possa trasformare un bocciolo spontaneo in un capolavoro di complessità organolettica. Un ingrediente piccolo nelle dimensioni, ma immenso nell’impatto gastronomico.

Profilo Fitochimico e Metaboliti Secondari

Il valore nutraceutico e organolettico del cappero risiede nella sua frazione di metaboliti secondari, caratterizzata da spiccate proprietà antiossidanti e bioattive.

1. Glucosinolati e Composti Solforati Volatili

Come altre piante dell’ordine delle Brassicales, il cappero contiene glucosinolati, in particolare la glucocapparina (metilglucosinolato).

Meccanismo enzimatico: Quando i tessuti cellulari del cappero vengono danneggiati (o durante la masticazione/lavorazione), l’enzima mirosinasi idrolizza la glucocapparina.

Prodotti di degradazione: Si generano isotiocianati (principalmente il metilisotiocianato), molecole volatili responsabili del tipico aroma pungente, piccante e solforato.

2. Flavonoidi e Polifenoli

Il cappero è una delle fonti vegetali a più alta concentrazione in assoluto di rutina (quercetina-3-O-rutinoside), un glicoside della quercetina.

Quercetina e Rutina: Hanno un altissimo potere antiossidante, in grado di intrappolare i radicali liberi e chelare i metalli di transizione. C’è da considerare, però che la rutina, nel processo di salagione, si riduce del 95%, perché si trasforma in quercitina

Processo di maturazione visiva: Durante la conservazione sotto sale, la rutina può idrolizzarsi e precipitare sulla superficie del cappero sotto forma di piccoli punti cristallini biancastri, spesso scambiati erroneamente per sale o muffa.

Altri polifenoli: Presenti in tracce kaempferolo e derivati dell’acido idrossicinnamico (acido caffeico, acido ferulico).

Chimica dell’Aroma e della Conservazione

I capperi freschi hanno un sapore amaro e sgradevole dovuto all’alta concentrazione di composti fenolici liberi e glucosinolati intatti. La trasformazione chimica avviene durante la fermentazione e stagionatura:

Idrolisi enzimatica e microbica: Durante la salagione, i batteri lattici alofili idrolizzano i composti amari e liberano acidi organici (acido lattico, acido acetico).

Sviluppo del bouquet aromatico: Si formano composti volatili come aldeidi, esteri e monoterpeni (es. linalolo), che mitigano la pungenza degli isotiocianati, conferendo il tipico profilo sensoriale aromatico, acido e salino.

Proprietà Farmacologiche e Biochimiche d’Interesse

La ricerca biochimica associa agli estratti di Capparis spinosa diverse attività biologiche in vitro e in vivo:

Attività Antiossidante: Spiccata capacità di inibizione della perossidazione lipidica.

Effetti Antinfiammatori: Modulazione al ribasso di citochine pro-infiammatorie (come TNF e IL-6) e inibizione dell’enzima ciclossigenasi

Potenziale Ipoglicemizzante: Alcuni studi scientifici evidenziano la capacità degli estratti di cappero di migliorare la sensibilità all’insulina e ridurre l’assorbimento intestinale del glucosio.

Il cappero non è un semplice condimento, ma un vero e proprio concentrato di territorio, sole e sapidità. Quando questo bocciolo viene sapientemente lavorato e conservato, sprigiona un profilo sensoriale unico che lo rende un pilastro insostituibile della cucina mediterranea.

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