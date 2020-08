Leoncini-Di Egidio (Iv): “Stabilimenti urbani ennesimo fallimento della Raggi a Roma”

“Gli stabilimenti urbani realizzati all’interno di diversi parchi tra cui il Parco di Aguzzano e Villa Pamphili, tra gli altri, che secondo l’amministrazione Raggi avrebbero dovuto offrire una zona di fresco relax in città sul modello di Tiberis, la spiaggia sul Tevere, si sono rivelati l’ennesimo fallimento ” lo dichiarano in una nota congiunta Francesca Leoncini, Assessore al Commercio, Personale e Sicurezza del Municipio Roma III e Luca Di Egidio, consigliere del Municipio Roma VII

“Non c’è da stupirsi, quindi, se i romani abbiano preferito disertare quelle file desolate di sdraio e ombrelloni su manto erboso secco e arroventato dal sole: si tratta dell’ennesimo spreco di risorse che sarebbe stato meglio investire nella manutenzione ordinaria del verde, carente in gran parte della città, per garantire la piena fruizione di giardini e parchi per i cittadini anziché realizzare un vero e proprio monumento all’abbandono di quella che ci auguriamo essere l’ultima estate della Raggi come sindaco di Roma” concludono i due esponenti di Italia Viva.