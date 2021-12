“L’esperienza sociale della cooperativa Garibaldi non può essere interrotta o limitata”

“Roma Capitale non può permettersi di cancellare o comunque ridurre le più positive e valide esperienze di inclusione presenti sui suoi territori. Per questo, riteniamo irricevibile la posizione del Dirigente Scolastico dell’ITAS Giuseppe Garibaldi, il quale non vorrebbe rinnovare, o comunque ridimensionare, la convenzione che concede in uso alla Cooperativa Sociale Garibaldi alcune strutture e terreni coltivabili all’interno della tenuta dello storico Istituto Agrario del quartiere ardeatino. La Cooperativa è un’attiva realtà sociale, che permette l’inserimento e crea lavoro per ragazzi autistici provenienti da tutta Roma. Si rischia di porre fine a un progetto di inclusione tra i più virtuosi nella Capitale. Un’esperienza che può essere solo confermata, perché consente ai genitori di giovani con disabilità di dare una prospettiva ai loro ragazzi. Si tratta di un’esperienza che negli anni è diventata un vero e proprio modello di integrazione, secondo lo spirito dell’art. 14 Legge n. 328/00, arrivando a coinvolgere numerosi studenti, sia delle scuole superiori che universitari, attraverso l’Erasmus, il servizio civile nazionale e l’alternanza Scuola-Lavoro”.

Così Nando Bonessio, consigliere comunale e vicepresidente della commissione ambiente, e Guglielmo Calcerano, portavoce di Europa Verde Roma.

“Come Europa Verde chiediamo che le istituzioni Comunali di Roma Città Metropolitana, l’Amministrazione Scolastica, nonché il Municipio VIII, aprano un tavolo di concertazione per tutelare questa esperienza e consentirle di programmare il futuro – proseguono Bonessio e Calcerano –. L’Istituto Agrario Garibaldi, e il suo Dirigente Scolastico, devono vedere l’iniziativa della Cooperativa come un arricchimento del percorso scolastico-formativo dei propri alunni e al tempo stesso un vero esempio di inclusione sociale. Europa Verde sosterrà con forza la mozione che la Coalizione di maggioranza intende portare all’approvazione dell’Assemblea Capitolina per impegnare il Sindaco e la Giunta ad intervenire sulla vicenda”.