Lettera di una mamma

Il valore di un sorriso: un sorriso non conta nulla, ma vale molto, arricchisce chi lo riceve e chi lo dona, non dura che un istante ma, il suo ricordo è talora eterno. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, nessuno è cosi povero da non poterlo dare

Signora L.C. ho letto la sua lettera e mi permetto di riprenderla per dare modo che venga letta dai bambini, dagli adolescenti, dai ragazzi, dagli adulti. I giovani sono il futuro e loro possono comprendere il significato delle sue righe. Abbiamo tutti bisogno di imparare dalla vita, “il nostro futuro” può insegnarlo ora e passare il pensiero alle prossime generazioni, per renderle migliori.

La ringrazio dal profondo del mio cuore.

E così ieri, giovedì grasso, siamo andati al carnevale della mia cittadina… C’erano praticamente tutti i compagni di scuola di L., non solo della sua classe…..Siamo stati un paio d’ore girottolando per la piazza….Tutti lo hanno salutato, naturalmente, qualcuno con quel pizzico di enfasi con cui si saluta un disabile, magari alzando leggermente un po’ la voce (non ho mai capito perché)… Bimbi con cui passa ore tutti i giorni a scuola o incrocia nei corridoi a ricreazione….Be’, due ore sono tante, due ore in quella piazza, circondati da centinaia di persone, eppure L. è stato tutto il tempo da solo, quando arrivava un saluto a lui più gradito, si voltava emozionato e diceva: mamma è mio amico, mi ha salutato!… AMICO: cosa significa L. un amico per te?… Uno che ti saluta ma poi si dilegua e corre via con il gruppetto e continua il suo bel pomeriggio… Abbiamo incontrato la sia amica A., una bimba squisita con cui siamo stati un pochino a giocare con i coriandoli, ed è stato un momento molto bello e L. era felice!… Ma nel complesso è stato un pomeriggio brutto e pesante, lo sguardo di L. non aveva bisogno di parole.

Tra poco ci sarà la giornata mondiale sulla sindrome di down e poco dopo quella sull’autismo… A volte mi domando che senso abbiano, eppure negli anni scorsi ho dedicato giornate intere nelle scuole a spiegare la disabilità e le sue sfaccettature, forse tutto tempo perso?… La verità è che più i bimbi disabili crescono e più aumenta quella distanza che li divide dagli altri, e si fa sempre più fatica ad includere… Lo si riesce a fare solo in ambienti e situazioni circoscritte ed un po’ “guidate” come la scuola o un compleanno … Ma la vita reale è un’altra cosa, la vita reale è tutti i giorni, già da tempo ho deciso di non voler più “istruire” gli altri alla disabilità ma di lavorare su L., per prepararlo ad affrontare il mondo e tutte le sue difficoltà, soprattutto le “delusioni” umane come ieri… Avrei potuto chiamare io i bimbi, sostituendomi a lui o a quelle mamme troppo distratte… Ma no, ho preferito essere passiva e un po’ crudele, osservarmi intorno e incrociare lo sguardo di L. come a dire “è questa la normalità, amore mio, fatti le ossa che la vita è così, fortificati io ti sono vicino ma certe cose devi capirle da solo”… Buon carnevale mondo, soprattutto alle mamme e ai loro bimbi diversi.

