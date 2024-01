Lettura a tema “Inverno” alla Biblioteca Vaccheria Nardi

“L’inverno sta arrivando” è il titolo dell’iniziativa consigliata per i bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni, in programma mercoledì 10 gennaio 2024 a partire dalle ore 16.45, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi , in via Grotta di Gregna, 37.

I ragazzi del servizio civile terranno letture sul tema INVERNO per i piccoli utenti della biblioteca.

Si tratta di un incontro su prenotazione, destinato a un massimo di 12 bambini accompagnati da adulti iscritti a Biblioteche di Roma.

Per prenotare: telefonare al numero: 0645460491

Oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo: ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it