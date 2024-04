Leva (M5S): “Una nuova antenna a Bagnoletto, una scelleratezza da fermare”

“I residenti di Bagnoletto e il Comitato di Quartiere, preoccupati dalla notizia di una nuova stazione radio base da montare su una abitazione privata in via Carlazzo 11, mi hanno allertato in quanto io stesso residente e anche consigliere municipale.

In effetti, l’avviso relativo all’installazione è stato pubblicato sul sito del Municipio Roma X e i gestori telefonici interessati sono ben tre: INWIT, TIM e VODAFONE. Così, mi sono subito attivato presentando una richiesta formale di accesso agli atti al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (P.A.U.) di consegna di tutti i documenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Roma all’operatore telefonico privato. Contestualmente, ho chiesto la convocazione urgente, in forma congiunta, delle Commissioni municipali Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente. INWIT, TIM e VODAFONE. Così, mi sono subito attivato presentando una richiesta formale di accesso agli atti al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (P.A.U.) di consegna di tutti i documenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Roma all’operatore telefonico privato. Contestualmente, ho chiesto la convocazione urgente, in forma congiunta, delle Commissioni municipali Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente.

Le Commissioni si terranno Martedì 9 Aprile alle ore 9 presso l’Aula Consiliare del Municipio Roma X. I residenti mi hanno manifestato tutta la loro contrarietà rispetto a questa scelta scellerata autorizzata dal Dipartimento P.A.U., sono pronti a dare battaglia in ogni sede per fermare l’installazione di questa nuova antenna di telefonia ed io sono dalla loro parte.

Non è un caso se altri Comuni italiani ne hanno sospeso l’impianto: si hanno fondati sospetti di effetti nocivi sulla salute delle persone, sia diretti che mediati da strumenti sanitari con cui interferisce in modo deleterio.”

Lo dichiara il capogruppo M5S in Municipio Roma X, Alessandro Ieva

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati