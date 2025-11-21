L’ex amministratore sparisce, Acea stacca il contatore. All’interno del condominio: disabili e malati oncologici

In via Pola, a Torvaianica, il silenzio dei corridoi condominiali è rotto ormai da settimane dallo stesso ritornello: “Non esce acqua”. Rubinetti asciutti, docce inutilizzabili, autoclavi ferme.

Un piccolo condominio di 14 famiglie vive da metà ottobre una situazione che sembra surreale: acqua tagliata, contatore rimosso e un debito di poco più di 2.200 euro.

Il tutto mentre l’ex amministratore è sparito nel nulla, lasciando dietro di sé conti senza risposta e cassa vuota.

Tra i residenti ci sono persone con disabilità e un paziente oncologico, famiglie che non hanno alcuna responsabilità nella vicenda e che pure si ritrovano a dover fare i conti con taniche, bottiglioni e lavaggi di fortuna. Una routine che, nel 2025, suona come un paradosso.

“L’amministratore è sparito”: documenti introvabili e conti in sospeso

La nuova amministratrice è stata nominata d’urgenza a inizio settembre. Il suo primo compito? Cercare di ricostruire mesi – forse anni – di gestione opaca.

Ma dall’ex amministratore, raccontano i residenti, non è arrivato neanche un foglio: nessun rendiconto, nessuna documentazione contabile, nessuna risposta. Come se si fosse dissolto.

Il debito con Acea, a quel punto, è stato scoperto dai condomini come un fulmine a ciel sereno. Si tenta la strada più ragionevole: la rateizzazione.

Le rate, assicurano i residenti, vengono pagate persino in anticipo. Ma qualcosa si inceppa, e il rapporto con il gestore idrico precipita.

Il 15 ottobre la svolta: contatore rimosso, vano danneggiato, acqua chiusa

Secondo la denuncia dei condomini, il 15 ottobre gli incaricati Acea arrivano allo stabile. Niente avvisi preventivi, niente messa in mora, nessuna comunicazione ufficiale.

Entrano, smontano il contatore, danneggiando anche il vano, e lasciano lo stabile completamente a secco.

Una scelta che, secondo i residenti, viola apertamente la delibera Arera 311/2019 e le norme a tutela del consumatore, soprattutto in presenza di soggetti fragili.

“Acea ha tirato fuori bollette vecchie, forse neppure nostre. È un’azione aggressiva che contraddice ogni disposizione a tutela degli utenti”, denunciano i condomini.

Tra PEC, diffide e appelli al Comune: l’acqua non torna

Da quel giorno ha avuto inizio una battaglia fatta di PEC, reclami, richieste di chiarimenti, tentativi di dialogo con l’azienda idrica.

Ma, raccontano gli abitanti, nessuna risposta utile. Oggi, 21 novembre, l’acqua non è ancora stata riattivata.

Il condominio si è rivolto anche al Sindaco di Pomezia, Veronica Felici, chiedendo un intervento urgente. Ma la situazione, per ora, resta bloccata.

Il grido dei residenti: “Andremo in magistratura”

Vincenzo Del Vicario, sindacalista e residente dello stabile, è esasperato:

“Viviamo senza acqua da più di un mese, in violazione delle norme e nel silenzio totale delle Autorità di settore. Saremo costretti a rivolgerci alla Magistratura. Non è più sostenibile.”

