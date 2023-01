L’hair stylist Leonardo Cesarini nello staff dei professionisti dell’acconciatura dei divi di San Remo 202

C’è un negozio di parrucchiere, in via Lucio Elio Seiano, 49 nella zona Cinecittà, (metro Giulio Agricola) davanti al quale campeggia un logo molto suggestivo con la scritta TITANIO.

Il salone è diretto dal giovane professionista Leonardo Cesarini che quest’anno è stato invitato al Festival di Sanremo nello staff dei professionisti dell’acconciatura dei cantanti e delle celebrità. È stato infatti selezionato dall’agenzia Celebrity Beauty dopo alcuni provini che ha superato per abilità e velocità di esecuzione, svolti nel celebre museo dell’Ara Pacis.

Il nostro giornale le pone alcune domande per approfondire la sua scelta professionale e di vita in un quartiere come il Tuscolano, così sovrappopolato ma anche così vicino alla storica Cinecittà, dove il Cinema ancora abita. Perché ha scelto di aprire il negozio proprio in questo quartiere?

«Ho sempre sognato di fare qualcosa di grande nella mia vita ed il talento da solo non basta. Ho scelto di aprire il Salone nel quartiere Tuscolano perché ero convinto che mi avrebbe dato i mezzi per esprimere la mia arte. L’alta densità di popolazione e la varietà di clientela appartenente ad età e classi sociali diverse, mi ha dato occasione di relazionarmi con tutti ed è stato divertente per riflettere ed aggiornarmi sull’indice di gradimento delle tecniche innovative che usiamo nel nostro negozio. Adoro la professionalità ma non amo le barriere. Nel mio Salone si curano i rapporti umani quanto i capelli.»

Riguardo all vostro logo, TITANIO PARRUCCHIERI sull’insegna del negozio perché questa scelta?

«Il nome Titanio nasce dal desiderio di dare un nome originale, che susciti curiosità, però c’è un riferimento a quella lega metallica con la quale sono fatte le migliori forbici da parrucchiere. Per non parlare della loro capacità di resistenza alla corrosione e il positivo rapporto tra resistenza e peso. Questo allude, se vogliamo, alla resilienza di noi giovani costretti ad adattarci a variabili condizioni sociali e lavorative, senza perdere la concentrazione e la volontà di portare avanti e valorizzare il nostro concetto di moda. Se il

termine suona ormai obsoleto, sappiamo che è stato sostituito dal concetto di

contemporaneità, ricco di riferimenti a styling del passato, ma trasformati ed arricchiti da tecniche e design moderni. A noi poi non interessa solo cosa andrà di ‘moda’ ‘tra qualche mese’, ma soprattutto consigliare il cliente sulla pettinatura che valorizzi al meglio il suo viso e la sua persona.»

Le parole che campeggiano sul muro in alto all’interno del negozio (tra l’atro senza altre immagini, ma rigorosamente in uno stile in bianco e nero) vogliono essere un elenco di intenti?

«Bellezza, svago, benessere sono le nostre tre parole chiave, il nostro mantra.

L’esperienza nel nostro Salone resta nella memoria delle persone perché qui si sono

sentite a loro agio, mentre noi possiamo creare bellezza, svago e benessere anche in quei brevi ritagli di tempo che le persone riescono a dedicare a se stesse. Il tempo è sempre poco tra i tanti impegni, perché non passarlo nel migliore dei modi?»