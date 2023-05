Libera al Circolo Sparwasser in via del Pigneto

“Venerdì 19 maggio alle 18:00 – informano Gaetano Salvo e la Segreteria di Libera Roma – saremo ospiti del circolo Arci Sparwasser (Via del Pigneto 215) per un evento sulle ecomafie. Saranno con noi Monica Dobrowolska Mancini (vedova di Roberto Mancini, poliziotto vittima del dovere nella terra dei fuochi), Enrico Fontana (Legambiente) e Graziella Di Mambro (giornalista di Latina Oggi e La Via Libera).

Martedì 23 Maggio a partire dalle 17:30 saremo a piazza Bologna per la commemorazione della Strage di Capaci, a partire dalle 18:30 ci sarà un dibattito sul tema delle mafie a Roma, un momento di confronto con le realtà sociali cittadine e concluderà la giornata un concerto serale. Aggiornamenti con il programma completo e gli ospiti seguiranno nei prossimi giorni”.