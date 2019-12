Libera Assemblea Centocelle: “No passerelle, sì passeggiate”

“Oggi 16 dicembre, la sindaca Virginia Raggi e la prefetta Gerarda Pantalone sfileranno per le strade di Centocelle. Così un comunicato dal titolo “No passerelle, sì passeggiate” in cui “si invitano gli abitanti del nostro quartiere a raggiungere piazza Teofrasto alle ore 17.30 insieme alla Libera Assemblea di Centocelle (Lac), per ribadire alle istituzioni che stiamo chiedendo da oltre un mese un momento di confronto pubblico con l’amministrazione, che finora è stato ignorato. Così come sono state ignorate le richieste emerse durante le tre passeggiate di autodifesa popolare e le assemblee della Lac.

“Riteniamo che la presenza di domani della sindaca e della prefetta rappresenti l’ennesima passerella che non ascolta le istanze del territorio. Per questo saremo in piazza per rilanciare cosa vogliamo:

– apertura di un tavolo interistituzionale per discutere della questione emergenziale e dello sviluppo strategico del territorio

– no alla militarizzazione del quartiere: la sicurezza la fanno gli abitanti che lo vivono e lo attraversano

– riapertura immediata dei locali colpiti dagli attentati o destinazione di questi alla Libera Assemblea di Centocelle o ad attività con finalità sociali e culturali

– illuminazione delle strade e dei parchi

– stop agli sgomberi e agli sfratti

– concertazione delle modalità di partecipazione della società civile alla pianificazione strategica del municipio.”