“Liberi tutti – Diario Covid-19” di Bruno Cimino

“Liberi tutti – Diario Covid-19” (Meligrana Editore) è un lavoro nato durante la terribile pandemia che ha sorpreso e sconvolto la vita in tutto il mondo. Si tratta di riflessioni e conclusioni giornaliere che difficilmente potranno essere dimenticate. In una situazione così difficile l’autore ha cercato di interrogare se stesso, indagando nelle cronache giornaliere, tra dichiarazioni di esperti virologi e immunologi, per raccontare una storia vissuta come esperienza da valutare e tenere presente nell’immediato divenire. Giorno dopo giorno, ha tratto interpretazioni sociali e politiche, subendo le contraddizioni di queste ultime, lasciando spazio al pensiero della gente e ai fatti che ci hanno angosciato, ma anche unito in una storia che non possiamo sapere se sia davvero finita.

“Si tratta di un libro indesiderato – ha dichiarato l’autore – che non avrei mai pensato di inserire nella mia biografia; è nato come fosse stato, e lo è ancora, una sorta di terapia occupazionale, quasi ayurvedica”.

Chi conosce il giornalista Cimino sa che i suoi articoli sono sempre di interesse ampiamente sociale, chi lo conosce attraverso i suoi libri gli ha sempre riconosciuto il merito di una scrittura semplice e di profonda immediatezza.

“Liberi tutti – Diario Covid-19” riflette lo stile dello scrittore-giornalista offrendo al lettore riflessioni che continueranno almeno sino a quando non saranno consegnati ai ricordi e alle storie da narrare.

Bruno Cimino è nato a Tropea e vive Roma. Già autore di numerosi libri, collabora come giornalista con diverse testate tra le quali “Abitare A” e “Full d’Assi-Magazine”. Da circa un anno si occupa di problemi legati alla salvaguardia dell’ambiente e al rispetto dei diritti degli animali. È suo il sito web www.sentimentoanimale.it. Questo “diario” è una pubblicazione che nasce durante il periodo della pandemia da Covid-19 e segue l’ultimo successo Racconti tropeani (Meligrana Editore, 2019), scritto insieme ad altri autori calabresi.

Bruna Fiorentino