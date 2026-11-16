La vicenda letteraria di Achille Serrao è quella di chi ha attraversato linguaggi ed esperienze diverse, senza mai interrompere il filo della propria ricerca. La poesia e la narrativa in lingua italiana, gli anni della sperimentazione dialettale, l’impegno critico e culturale sono momenti di un percorso che merita di essere considerato nella sua interezza.

La scelta del caivanese, maturata dopo oltre vent’anni di attività letteraria in italiano, non va letta come un ritorno nostalgico alle origini. Piuttosto, segna l’inizio di una nuova stagione espressiva, nella quale Serrao trova nel dialetto una possibilità diversa di guardare alla realtà, alla memoria e alle trasformazioni di un mondo che va progressivamente perdendo i propri riferimenti.

Un quadro ampio della sua attività si trova nel volume Achille Serrao, poeta e narratore. Antologia della critica e biobibliografia, curato da Cosma Siani e pubblicato nel 2004 dalle Edizioni Cofine di Roma. Il libro ha il merito di restituire la complessità di un autore spesso ricordato soprattutto per la sua produzione dialettale, ma che aveva già maturato una significativa esperienza nella poesia e nella narrativa in lingua italiana. I contributi critici e la ricca documentazione bibliografica permettono di seguire le diverse tappe della sua formazione e di cogliere i legami tra le varie stagioni della sua scrittura.

L’approdo al caivanese, il dialetto paterno d’origine, trova alcuni momenti fondamentali in raccolte come Mal’aria (1990) e ’A canniatura (1993). È una scelta che cambia profondamente il rapporto di Serrao con la parola. Il dialetto non viene utilizzato per riproporre un mondo popolare idealizzato, né per recuperare una tradizione in chiave sentimentale. Al contrario, diventa una lingua aspra, talvolta difficile, attraverso la quale raccontare le ferite di un territorio e il progressivo disfacimento di una realtà sociale e culturale. Il Sud che emerge dai suoi versi è lontano da ogni immagine consolatoria: è un mondo segnato dalla modernizzazione, dalle trasformazioni urbanistiche e dalla perdita di una memoria condivisa.

Anche sul piano stilistico la distanza dalla tradizione dialettale più conosciuta è evidente. La cantabilità e il sentimentalismo che caratterizzano una parte della poesia napoletana, e che trovano in Salvatore Di Giacomo il loro riferimento più noto, lasciano spazio a una scrittura franta, concentrata, spesso di non immediata comprensione. Nella poesia di Serrao si possono riconoscere, su piani differenti, echi della severità esistenziale di Montale e dell’attenzione di Raffaele Viviani per la realtà umana e sociale. Ma la sua voce conserva una fisionomia ben distinta. La sintassi ellittica, le torsioni linguistiche, gli accostamenti improvvisi e la densità del lessico concorrono a costruire una poesia nella quale il dialetto viene continuamente messo alla prova, fino a diventare una lingua poetica nuova.

Serrao ha avuto un ruolo importante anche nella riflessione sul neodialettismo italiano. Non è stato soltanto uno dei suoi maggiori interpreti, ma anche uno degli autori che più hanno contribuito a definirne le ragioni e gli orientamenti. Il saggio introduttivo all’antologia Via terra (1992) rappresenta, da questo punto di vista, un passaggio significativo. Vi si delinea una concezione della poesia dialettale ormai lontana dai temi tradizionali del mondo contadino e popolare: il dialetto diventa uno strumento per affrontare la condizione dell’uomo contemporaneo, le sue inquietudini e le contraddizioni del presente. Non una lingua minore, dunque, ma un codice espressivo con proprie possibilità e una propria autonomia.

A confermare il rilievo del suo lavoro critico e culturale è anche la collaborazione con Franco Brevini per il volume La poesia in dialetto, pubblicato nei Meridiani Mondadori nel 1999. Un’opera importante per la ricognizione della tradizione dialettale italiana, che ha contribuito a darle una collocazione più precisa nel panorama letterario nazionale.

C’è poi un aspetto della sua attività che merita di essere ricordato: l’impegno nella promozione culturale. Serrao non si è limitato a scrivere e a riflettere sulla poesia, ma ha lavorato concretamente per creare occasioni di incontro e di confronto tra autori e studiosi. Dal luglio 1999 ha diretto la rivista Periferie, pubblicata dalle Edizioni Cofine di Vincenzo Luciani, che ha rappresentato uno spazio di dialogo per molte esperienze poetiche, spesso lontane dai circuiti editoriali più conosciuti. Nel 2002 ha inoltre partecipato alla fondazione del Centro di documentazione della poesia dialettale «Vincenzo Scarpellino», presso la Biblioteca comunale Gianni Rodari di Roma. Un’iniziativa che ha dato un importante contributo alla conservazione e alla conoscenza della poesia nei diversi dialetti italiani.

Anche il rapporto con il Lazio e con le sue realtà dialettali rientra in questo impegno. Pur non avendo scritto direttamente nei principali vernacoli laziali, Serrao ha contribuito a far conoscere queste esperienze e a inserirle in un dialogo più ampio. Basti ricordare il convegno Dialettando, promosso a Castelmadama nel 1991, e il lavoro editoriale realizzato con Luigi Bonaffini per Dialect Poetry of Northern & Central Italy (2001), che ha contribuito a portare la poesia dialettale italiana all’attenzione di un pubblico internazionale.

Tra le raccolte più significative della sua produzione dialettale vanno ricordate anche Semmènta vèrde (1996) e Cantalèsia (1999). Sono opere nelle quali la ricerca linguistica si fa particolarmente intensa e in cui la memoria personale si intreccia con quella collettiva. Il dialetto, pur conservando il legame con il territorio d’origine, acquista una capacità espressiva che va ben oltre i confini locali.

Guardando all’intero percorso di Serrao, appare riduttivo considerarlo soltanto un poeta dialettale, per quanto importante sia stato il suo contributo al rinnovamento della poesia in dialetto. La sua esperienza di poeta e narratore in italiano, la successiva ricerca nel caivanese, il lavoro critico e l’attività culturale compongono un quadro più articolato. È proprio questa pluralità a rendere interessante la sua figura.

Serrao ha dimostrato che il dialetto può essere una lingua pienamente contemporanea, capace di affrontare questioni universali senza perdere il rapporto con la propria storia e con il territorio da cui proviene. La sua opera rimane una testimonianza significativa di quella stagione in cui la poesia dialettale italiana ha saputo rinnovarsi profondamente, conquistando uno spazio nuovo nella letteratura del Novecento.

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