Liceo Cavour, Zotta: “Restituiamo alla sua bellezza il primo liceo storico di Roma”

“Città metropolitana di Roma in collaborazione con la Soprintendenza ai beni architettonici di Roma, ha iniziato la mappatura del degrado dei fregi e delle modanature architettoniche nello storico Liceo “Cavour” nel centro di Roma. Lo afferma in un comunicato Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma e Delegata alle scuole

“Si sta verificando – prosegue – lo stato dei fregi per restituirli alla loro bellezza naturale. Gli uffici tecnici di Città metropolitana hanno fornito elaborati, che assieme alla ricerca storica sul manufatto, consentiranno ai due Enti coinvolti nel lavoro, di indirizzare il restauro in maniera autentica. Un intervento che conferma come la variegata situazione dei tanti edifici scolastici di Città metropolitana imponga lavori straordinari tarati sulle specificità dei manufatti, considerato che ogni edificio pubblico con più di 70 anni di vita, è sottoposto a tutela culturale. L’intervento verrà concluso entro l’autunno”.