L’immobile di viale della Primavera 256 è del Comune di Roma

Finalmente il lavoro di Sergio Scalia portato avanti fin dal giorno dell’incarico assessorile nella giunta Caliste in V municipio ha prodotto una prima positiva certezza: il manufatto su due livelli in viale della Primavera, all’interno dell’area del Parco Filippo Teoli, e contraddistinto dal civico 256, è di proprietà del Comune di Roma.

Questa positiva novità è frutto dalla testardaggine dell’assessore che è riuscito, grazie anche alla collaborazione dei tecnici dei dipartimenti, a ricostruire tutta la vicenda di un manufatto storico di Centocelle di cui sembrava non ci fosse traccia che ne comprovasse sia l’esistenza che la proprietà.

Attualmente il bene è occupato abusivamente e quindi sarà necessario liberarlo dando soluzioni alternative agli occupanti vista anche la presenza di minori, cose che Scalia non perdendo tempo ha già avviato con la conferma del PAU per quanto riguarda la proprietà e con la presa in carico dell’immobile ha fatto partire la richiesta di sgombero e la conseguente attivazione per l’assistenza alloggiativa vista la presenza di minori.

Un piccolo immobile che alla pari di quello di via Carpineto 51 potrà essere destinato al quartiere.

Via del Carpineto

A via Carpineto dopo averne accertato la proprietà comunale sono già partiti i lavori e sarà utilizzato a fini sociali e precisamente con il primo progetto del “dopo di noi” che sarà capace, di concerto con il Servizio Sociale e la ASL, di dare risposte a quei cittadini con problemi psicofisici ma autosufficienti che potranno così conservare la propria autonomia.

Anche questo, insieme a quello della Biblioteca e spazi sociali ormai di prossima realizzazione nei locali comunali di via Fontechiari e grazie alle scelte della Giunta Caliste rientrate nei finanziamenti del PNNR.

Il fatto che Scalia abbia portato avanti delle indicazioni uscite fuori da un incontro avuto con la redazione del nostro giornale all’inizio della Consiliatura ci da, lo confessiamo, una certa soddisfazione.

L’area del Teatro Nuovo Pianeta

In quella sede affrontammo anche il recupero dell’area ancora oggi occupata dai resti del Teatro Nuovo Pianeta e anche qui l’assessore ha fatto ricerche e avuto incontri.

Sulla vicenda in passato hanno mollato la presa sia l’amministrazione Palmieri che quella di Boccuzzi e questo nonostante in quel periodo la Sindaca Raggi dette mandato alla sua delegata Federica Angeli di verificare e relazionare sulle nostre segnalazioni.

Scalia invece, lo abbiamo detto, non ha mai mollato e recentemente in un degli incontri avuti nei Dipartimenti ha ricevuto da Silvia Scozzese, che nella Giunta Gualtieri ricopre la carica di vice Sindaco e assessore al bilancio, la disponibilità a reperire i fondi necessari da restituire poi alla Regione Lazio che li anticiperebbe attraverso un mutuo.

Per chiudere questa prima fase della “pratica” e dare concretezza alla disponibilità è indispensabile però che l’assessore capitolino ai LL.PP. Ornella Segnalini predisponga una delibera di Giunta, strumenti fondamentali per chiedere alla Regione le risorse necessarie allo sgombero e alla bonifica dell’area.

Ma non finirà certo qui, perché poi si passerà alla fase della scelta dei progetti e qui speriamo che Caliste, la sua Giunta e il Consiglio tutto ascoltino i cittadini, le associazioni e i comitati presenti tra Centocelle e Villa De Sanctis per ragionare su un progetto partecipato che dia risposte alla carenza di strutture e servizi rivolti alle fasce giovanili, progetti capaci di aggregare e strappare alla noia quella fascia di età oggi a rischio, quella degli adolescenti.

