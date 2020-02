L’immondizia arriva fin dentro gli uffici del Municipio 5

Basta farsi una passeggiata per rendersi conto dello stato di decoro “decadente” di questa città. Ma ora non bastano più le strade sporche, l’assenza di manutenzione o i cassonetti pieni d’immondizia. L’incapacità di questa amministrazione ora colpisce anche il Municipio V.

Da Novembre 2019 perfino l’ordinario servizio di pulizia degli uffici del Municipio V è inefficiente. I servizi igienici sono ridotti al minimo non garantendo ai lavoratori la tutela obbligatoria di igiene e salubrità negli ambienti di lavoro. Uffici che peraltro sono aperti anche al pubblico che ogni giorno frequenta i locali del Municipio per informazioni, servizi o semplicemente per richiedere informazioni.

Il 7 gennaio i sindacati: CGIL-CISL-UIL della Funzione Pubblica hanno stilato un comunicato per chiedere spiegazioni riguardo il disservizio ma ad oggi nessuna risposta è arrivata.

I cittadini hanno diritto ad una risposta. E’ anche questo colpa delle amministrazioni precedenti? I cittadini hanno il diritto di chiedersi come si può avere la sensibilità di curare e tenere pulito un Comune, un Municipio, se non si ha nemmeno il senso di responsabilità di curare gli ambienti istituzionali e di lavoro che si governa, mettendo così a rischio la salute dei lavoratori e di ogni utenti che frequenta uno spazio pubblico.

In un momento in cui il Paese è in allarme per il CoronaVirus e ci sono direttive specifiche e note informative diffuse sia da parte del Ministero della Salute, sia dai Medici competenti della Polizia Locale di Roma capitale, riguardo i comportamenti da tenersi da parte degli operatori dei servizi/esercizi che sono a contatto con il pubblico, è davvero irresponsabile e contraddittorio non provvedere al ripristino immediato del servizio. Quanto tempo deve passare ancora affinché si trovi una soluzione?

Mauro Caliste