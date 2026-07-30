L’impero fantasma nato sulle società “cartiere”: maxi-sequestro antimafia da 5 milioni di euro a Pomezia

Un castello finanziario edificato in oltre tre decenni di condotte illecite, tenuto in piedi da un’architettura di società “schermo” e crollato sotto i colpi delle indagini economico-patrimoniali.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato ed eseguito un imponente decreto di sequestro preventivo di beni — emesso ai sensi del codice antimafia dalla Sezione Penale del Tribunale di Roma specializzata in “Misure di Prevenzione” — a carico di un noto imprenditore della Capitale, giudicato a elevata ed abituale pericolosità sociale.

L’operazione scaturisce dal lavoro di analisi e riscontro svolto su impulso della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, i cui magistrati hanno chiesto e ottenuto il congelamento delle ricchezze accumulate nel tempo dall’indagato.

Una carriera criminale lunga quarant’anni

Il profilo tracciato dagli investigatori dell’Arma ricostruisce un’articolata biografia penale che ha preso il via verso la metà degli anni ’80:

La scia dei procedimenti: Il curriculum giudiziario del proposto vanta una serie di processi — conclusisi con condanne passate in giudicato o con declaratorie di prescrizione — per reati che spaziano dall’associazione per delinquere alla truffa aggravata ai danni dello Stato, dallo spaccio di sostanze stupefacenti fino ai reati concorsuali di bancarotta fraudolenta e all’insolvenza.

Il “sistema” delle scatole vuote: L’abilità dell’imprenditore risiedeva soprattutto nella commissione sistematica di reati di natura societaria e tributaria. Attraverso l’uso continuato di aziende “cartiere” intestate a prestanome e fiduciari di comodo, l’uomo riusciva a occultare le scritture contabili, sottrarsi al pagamento del fisco e incanalare enormi proventi con cui ha sostentato negli anni il proprio elevato tenore di vita.

Il nodo della sproporzione: villa di lusso e conti bloccati per 5 milioni

A far scattare il sigillo della magistratura è stato l’incrocio tra la banca dati dei redditi e l’effettivo patrimonio reale.

I riscontri analitici sui flussi di cassa hanno portato alla luce una stridente e ingiustificata sproporzione tra il tenore economico dichiarato al fisco dall’imprenditore (e dai membri del suo nucleo familiare) e la disponibilità tangibile di risorse finanziarie e beni mobili e immobili.

Il patrimonio sottratto alla disponibilità del proposto:

L’immobile di pregio: Una maestosa villa di lusso situata nel territorio comunale di Pomezia;

La rete bancaria: Il blocco totale di tutti i rapporti finanziari e conti correnti riconducibili direttamente o indirettamente all’uomo e ai suoi parenti;

Gli oggetti di pregio: Disponibilità liquide ed ulteriori beni di valore per una stima complessiva attorno ai 5 milioni di euro.

La misura cautelare apre ora la fase del procedimento di prevenzione: sarà la successiva udienza in sede giudiziaria, nel rispetto del contraddittorio tra accusa e difesa, a dover stabilire se sussistano i requisiti di legge per trasformare il sequestro temporaneo nella confisca definitiva dei beni a favore del patrimonio dello Stato.

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