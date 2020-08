L’incredibile e intollerabile situazione nel parcheggio del Mercato Insieme

È decisamente triste scoprire sul proprio territorio, quello del V municipio, sacche di degrado ed abbandono assurde.

Ci troviamo a pochi metri da fa un mercato agroalimentare di un certo livello, il Mercato Insieme di viale della Primavera e che già paga, nonostante i controlli della Polizia Locale, la presenza di un mercatino mattutino di merce al 90% proveniente dai cassonetti Ama e qualche volta da svuotacantine.

Un fatto e una situazione decisamente intollerabile anche per i possibili risvolti di natura sanitaria. In questi giorni sia sui network che su RomaToday abbiamo letto di una feroce polemica tra alcuni consiglieri di opposizione e l’Assessore all’Ambiente che nell’accusarli di scarsa capacità politica e di mancanza di un contributo respinge al mittente le accuse che gli fanno autopromuovendosi e sottolineando che oltre a lavorare una dozzina a di ore al giorno, si fa una media, sempre al giorno, di circa 14 km, proprio per verificare di persona, parchi, giardini ed eventuali disservizi di Ama Spa.

Da quello che ormai quotidianamente documentiamo, sempre su segnalazione dei nostri tantissimi lettori e per quello che possiamo constatare personalmente o che è documentato dai cittadini sui social, cominciamo a pensare che l’intraprendente Assessore sbagli troppo spesso strada e direzione e magari giri a vuoto.

