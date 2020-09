L’inesistente manutenzione del verde nel V municipio

Ancora storie di ordinario abbandono del verde pubblico nel V municipio. Questa volta siamo in piazza Pio Pecchiai nel Quartiere di Villa De Sanctis dove alla fine di luglio il Servizio Giardini o impresa appaltante hanno tagliato l’erba dopo quasi un anno di assenza e quando era arrivata ad un’altezza di quasi due metri.

Papiri tagliati a zero, polloni dei tigli non eliminati e neppure un ailanto che già mostra evidenti segni di appropriazione dello spazio manifestano un lavoro che va ben oltre l’approssimazione. E, in aggiunta, lasciato in terra un tappeto di rifiuti, polloni e fronde dei tigli che non consentiva l’accesso alla piazza e men che meno l’utilizzo delle panchine letteralmente nascoste tra i polloni.

Ma il due agosto c’è stato un primo intervento del Gruppo SensoCivico.2.0 che da tempo fa dei veri e propri raid con un Volontariato di protesta. Vengono liberate le due panchine di cui quasi si era persa memoria ed eliminati i polloni e le fronde troppo basse.

Nessuno però dopo il primo intervento del 2 agosto è venuto ne a completare il lavoro e a rimuovere i resti.

Oggi quindi, dopo 49 giorni nuova azione di “Volontariato di Protesta” e lavoro sulle alberature completato in meno di un’ora… rimane però la rimozione dei resti vegetali. Li toglieranno stavolta?

Vedremo e riferiremo.

Municipio Roma V Piazza Pio Pecchiai último interventi di Volontariato/Protesta il 2/Agosto 2020 -NESSUNO dicasi NESSUNO è del Servizio Giardini è intervenuto. Le vostre capacità? Spot e chiacchiere !!! Pubblicato da Alessandro Moriconi su Domenica 20 settembre 2020