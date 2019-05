L’intervistatore intervistato

Mercoledì 8 maggio nel quartiere di Tor Tre Teste presso la sede della Cooperativa Isola in via Roberto Lepetit si è tenuto un incontro interessante tra il laboratorio d’informatica, promosso dalla Asl Roma 2, e il direttore di Abitare a Roma. Recentemente i ragazzi hanno realizzato un giornale, per migliorare questa esperienza è stato invitato il direttore Vincenzo Luciani.

Ecco il resoconto dei giovani redattori.

L’8 maggio è stata per la redazione del nostro giornale “L’Onda“ una giornata molto importante. Abbiamo avuto il piacere di ospitare nella nostra sede a Tor Tre Teste in via R. Lepetit , il direttore del giornale Abitare A. Roma Vincenzo Luciani.

Lo avevamo invitato per conoscere come si lavora all’interno di un giornale professionale .

L’incontro si è svolto in due momenti. Prima ci siamo presentati ed abbiamo raccontato cosa abbiamo fatto nel laboratorio di informatica gestito dalla Cooperativa Isola durante questi anni e da dove è nata la voglia di scrivere un giornale. Successivamente gli abbiamo rivolto alcune domande. Il direttore è stato molto disponibile e pazientemente ha risposto a tutte le nostre curiosità.

Ha raccontato tutte le fasi che servono per scrivere un articolo : dalla ricerca della notizia alla pubblicazione. Gli argomenti che ci hanno colpito di più sono stati : come è cambiato il modo di scrivere nel tempo, l’impatto dei nuovi mezzi di comunicazione, l’importanza della fotografia per comunicare con maggior forza. È stato molto bello parlare con una persona esperta. È stato un maestro che ci ha insegnato a riconoscere una notizia falsa da una vera e ci ha mostrato come funziona il mondo del giornalismo professionale. Essere chiamati colleghi ci ha fatto sentire dei giornalisti veri !

L’intervista la potete ascoltare sulla nostra radio all’indirizzo: https://www.spreaker.com/user/6658049/intervista-finale

Redazione giornale “L’Onda” progetto per l’autonomia

gestito dalla cooperativa isola in collaborazione con la Asl Rm2