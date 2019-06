L’Isola in festa in via Lepetit a Tor Tre Teste

Il 12 giugno 2019 si è svolta presso il centro anziani di via R. Lepetit la festa di saluto prima dell’estate organizzata dai giovani che frequentano i laboratori della cooperativa Isola. Di seguito riportiamo l’articolo scritto da Pamela, una dei giovani redattori del giornale “L’Onda” realizzato dal laboratorio di informatica.

Nel centro anziani del quartiere di Tor Tre Teste in via R. Lepetit 86 si sono svolti pochi giorni fa grandi festeggiamenti. Infatti, proprio qui la Cooperativa sociale Isola che, in collaborazione con la Asl Rm2, si occupa di inserimento sociale e lavorativo di ragazzi con disabilità, ha voluto festeggiare gli ottimi risultati ottenuti dai ragazzi inseriti in attività sociali. I ragazzi, ogni anno, sono costantemente impegnati in diversi laboratori sociali in modo tale che nessuno di loro sia emarginato ma al contrario possa esprimersi e comunicare a 360 gradi i propri stati d’animo e le proprie potenzialità attraverso attività artistiche, informatiche, musicali e culinarie.

Ogni anno si crea un bellissimo clima di amicizia, condivisione, gioia, forza e felicità reciproca chiaramente visibile sui volti dei ragazzi felici di raccogliere i migliori frutti di un intero anno di lavoro condiviso, supportato ed incoraggiato dagli operatori che li seguono con costanza per tutto il loro percorso da settembre a giugno.

Durante le feste di fine anno che la cooperativa Isola organizza, l’obiettivo comune, e sicuramente il più importante, è proprio questo: tutti i partecipanti vogliono comunicare qualcosa di reale e positivo di loro stessi, in modo che anche gli invitati possano sentirsi emotivamente coinvolti e arricchiti.

Anche quest’anno i laboratori sono riusciti a comunicare questa positività attraverso: la cucina con un buonissimo e bellissimo buffet, la musica con una piacevole esibizione musicale e ritmica, l’arte con dei quadri coloratissimi, il laboratorio di informatica con la presentazione di un piacevole giornale di attualità dove vengono trattati argomenti interessanti e divertenti .

È stato veramente emozionante partecipare a questa bellissima giornata di festa prima dell’estate. Buona estate a tutti!”.

Pamela