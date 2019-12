L’Istituto Giovanni XXIII premiato al concorso Startup Your Life

Si è concluso con le premiazioni il concorso Startup Your Life – Edizione 2019, collegato all’omonimo programma di educazione finanziaria e imprenditoriale di UniCredit Social Impact Banking a cui hanno partecipato più di 270 scuole e dedicato agli studenti del triennio degli istituti superiori. L’evento è stato inserito tra le iniziative del Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pet-Te, un servizio di cura per gli animali domestici più evoluto e completo che permette la gestione e il monitoraggio della posizione degli animali, ideato dalla IV F a.s.18/19 dell’Istituto Giovanni XXIII di Roma, premiato per l’efficacia comunicativa e la persuasività dell’elevator pitch (è un tipo di discorso e una forma di comunicazione con cui ci si presenta, per motivi professionali, ad un’altra persona o organizzazione. Questo discorso viene spesso convertito in forma scritta).