Lite finita nel sangue a Cipro: aggressione in un locale, licenza sospesa per 10 Giorni

Una serata di svago si è trasformata in un dramma a causa di una lite culminata in un accoltellamento, avvenuta in un locale nei pressi della stazione metro Cipro, lungo la linea A.

Tutto è iniziato quando due clienti, entrambi visibilmente alterati dopo aver alzato il gomito, hanno cominciato a discutere animatamente per motivi futili.

La tensione è rapidamente degenerata, e uno dei due ha estratto un coltello, infliggendo una ferita al rivale.

Il ferito, trasportato d’urgenza in ospedale, ha subito suturazioni al mento e per lui è stata emessa una prognosi di 30 giorni. La situazione si è fatta critica, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

I poliziotti del commissariato Borgo, intervenuti sul posto dopo la segnalazione al 112, hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Grazie alle testimonianze raccolte e agli accertamenti, l’aggressore è stato identificato e denunciato alla magistratura per lesioni aggravate.

La violenza in un contesto di convivialità ha destato preoccupazione, evidenziando come anche le serate più tranquille possano trasformarsi in tragedie in un attimo.

Ulteriori dettagli emersi durante le indagini hanno rivelato che i litiganti si trovavano nel locale in compagnia di alcuni amici, tutti privi di documenti e risultati irregolari sul territorio nazionale.

In seguito all’istruttoria condotta dalla divisione amministrativa, il questore ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza del locale per un periodo di 10 giorni, applicando l’articolo 100 del Tulps.

Gli agenti del commissariato Borgo hanno notificato il decreto e, come previsto dalla normativa, hanno affisso all’ingresso del locale un cartello che ne dichiara la chiusura.

