Una violenta lite tra le mura domestiche finisce con un ferimento gravissimo nel quadrante sud-est della Capitale. L’episodio si è consumato ieri sera – mercoledì 25 novembre- intorno alle 19.40 all’interno di un’abitazione di via del Quadraro, dove un ragazzo di 29 anni di origini moldave è stato colpito ripetutamente con un’arma da taglio al torace e al capo.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, richiamati dalle urla provenire dall’appartamento, hanno avvertito immediatamente le forze dell’ordine. Arrivati sul posto, gli agenti hanno bloccato i presunti responsabili dell’aggressione: si tratta di un uomo di 53 anni e di una donna di 72, entrambi di nazionalità rumena, fermati e dichiarati in arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Il ricovero in prognosi riservata al San Giovanni e i rilievi della Scientifica

Soccorso dai sanitari del 118, il ventinovenne è stato trasferito d’urgenza al vicino ospedale San Giovanni, dove i medici lo hanno ricoverato mantenendo la prognosi riservata per la gravità delle lesioni riportate al torace e alla testa.

Nell’appartamento teatro della colluttazione è intervenuto anche il personale della Polizia scientifica per eseguire gli accertamenti tecnici e raccogliere elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dello scontro e il movente del gesto, al momento ancora ignoto.

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