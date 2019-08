Lo scrittore Aldo Onorati compie 80 anni. Giornalista, poeta, autore di ventisei opere di narrativa, oltre trenta saggi, è tra i più attivi conoscitori e studiosi della Divina Commedia. Collaboratore della Società Dante Alighieri per la quale sta curando da circa due anni un interessante e seguito ciclo di lezioni on line su YouTube chiamato Le pillole della Dante che vedranno prossimamente on line una nuova serie di riflessioni sulle figure femminili presenti nell’opera del Sommo Poeta.

Nato ad Albano Laziale nei Castelli Romani l’11 agosto del 1939, proprio il territorio a sud della Capitale sarà fonte di ispirazione per la sua nutrita mole di pubblicazioni, tanto che dal 2005 è stato nominato ambasciatore della cultura dei Castelli Romani nel mondo.

Fregiato del cavalierato nel 1989 dall’allora Capo dello Stato, Francesco Cossiga, Onorati è biografo e del servo di Dio, Zaccaria Negroni che fu tra i fondatori di Azione Cattolica, già senatore della Repubblica e primo sindaco di Marino dopo la Liberazione dall’occupazione nazifascista per il quale è in corso la causa di canonizzazione.

Nel 1965 la prima lectura Dantis a Parigi, poi numerose intuizioni e studi tra i quali l’ultimo, Dante e gli omosessuali nella Divina Commedia tra Inferno e Paradiso edito dalla Società Editrice Dante Alighieri che lo portarono a polemizzare con il senatore a vita Giulio Andreotti.

Numerosi gli incontri e le collaborazioni illustri del professor Onorati: dal suo maestro Carlo Levi,a Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia, da Elio Pecora a Dario Bellezza, fino a Piero e Alberto Angela con i quali intrattiene un’amicizia tuttora molto frequentata.

Tra i più antichi collaboratori dell’editore Armando Armando, nei primi anni Duemila ha intensificato sodalizi illustrissimi con nomi quali tra gli altri: il grande italianista Giorgio Bàrberi Squarotti, il critico Walter Mauro, lo storico archivista lgbt, Massimo Consoli e il giornalista del Corriere della Sera, Antonio Debenedetti che lo seguirono nella coraggiosa avventura di editore puro che nel 2005 ha intrapreso, insieme al figlio Luca, alla guida dell’editrice indipendente Anemone Purpurea.

Auguri per l’importante compleanno stanno giungendo al professore da tutta Italia dove continua a tenere cicli di interessanti conferenze.

Numerose le felicitazioni che stanno giungendo anche dai comuni dei Castelli Romani dei quali, curiosità davvero significativa e divertente, il professor Onorati, è stato nominato cittadino onorario pressoché in tutti, in meritato ossequio alla nota citazione dello scrittore Domenico Rea che di Aldo ebbe a dire, non senza ragioni, “è egli stesso un Castello Romano: un Castello Romano vivente”.

Qui di seguito ci piace riportare una sua bella e divertente poesia in dialetto arbanese

ALDO ONORATI

A ricetta de Spiccialetti e Sgummarello

Spiccialetti m’ha scritto u scartabello

de medicine che nné pozzo più,

ha scuperto che c’è ’n tinticarello

nde o gargarozzo che va giò e su.

Po’ m’ha ditto che tengo o duodenale

co’ na luggera grossa comme ’n cecio,

e caràttole e po’ o peritonale,

e meroide, i fonghi e ’n occhio becio.

So ito da Bettino ’n farmacia,

me so crompato i ntruj e so rescito

co’ na sporta de scatole: a scansia

me so jempita e puro ’n aro sito.

Sentime a mmi – ce dice Sgummarello

mezzo bevuto e co a lengua mpastata –

mo te guariscio io, compare bbello,

te ggiusto culo, stòmmico e pajata.

Pe guaritte e meroide ce vovo

du’ treschieri de persica, ’n par d’ova

sbattute co’ du’ gocce d’ojo novo:

te ce fa ’n semicupio: arecchia e prova.

Pe l’occhio becio ce vo a capomilla

riccorta a sera e messa a la serena,

dà retta a mmi e vedi de fenilla

co’ Spiccialetti: quillo te sderena.

Bulli tutto pe’ ’n’ora, fa i bagnoli

co’ na pezza pulita e stacce ’n pò;

doppo cciacchi tre etti de pignoli;

sfragni tre vicchi d’ajo mapperò.

Sta ricetta è ’na mano santa, bbada

de méttice ’n criettello de panonto,

du’ sparmate de lardo e marmellata,

sale, sellero, erbetta, e chiudi o conto.

Doppo cchiappi o bugale e va o tinello,

piji ’n crio de cacchione e marvasia,

mmischi tutto e smucini a o tigamello

e ’n ce fa ddì nemmanco avemmaria.

Comme te scenne ’n corpo sto pappone,

te senti ariffiatato e ssì più tosto.

Doppo ’n par d’ore sti a culo pezzone

a scureggiatte l’urtima e sti a pposto.

Guardime a mmi: nun tengo mai ’n dolore,

mmanco ’na cacarella. M’avo ditto

che tengo ’n soffio o ’na trombetta a o core.

Io o soffio o tengo a o culo! So risposto

co’ na scureggia, e quillo è stato zzitto.

Si bbigna ì su all’arberi pizzuti,

nun c’è dottore che te pò sarvà,

ma nun te mori si tié da campà.

E quisto o savo puro i sordi e i muti.

(luggera: ulcera; pajata: intestino; bagnoli: impacchi)