Lo spaccio delle poesie

I frequenti dialoghi con Franco Arminio sulla poesia in mezzo alla gente e un recente episodio raccontato dal grande professore di italiano e latino, Castellari, del liceo A. Moro di Reggio Emilia, mi spingono a fare una proposta strana, ma innovativa, a qualche Sindaco delle nostre Comunità e ad altri amici.

Le nostre piazze sono terreno di spaccio di polvere bianca, ve ne siete accorti?

No? Allora ve lo dico io.

Perché, care Associazioni, Amministrazioni, Parrocchie, Onlus, non pensate che c’è uno strumento efficace contro il degrado, che ha fatto da propellente alle nostre civiltà e al nostro progresso: LA POESIA.

Fa ridere? Se fa ridere, i vostri insegnanti non sono stati bravi come la mia professoressa Vera, che ci fece tutti innamorare al liceo di Beatrice, Laura, Silvia, Fiammetta….e di lei, sulla cattedra, bellissima, sia fuori che dentro.

La poesia è l’antidoto alla morte civile, all’apatia, alla non partecipazione, al menefreghismo.

La poesia ti costringe a pensare, a conoscere, a sentire, gustare, comunicare e a metterti in fila dietro le più grandi anime della Storia.

La poesia ti dà sempre giovinezza, passione, amore, libertà, gioia di vivere.

E allora, perché non inseriamo nei nostri programmi estivi ufficiali, tre domeniche di

“SPACCIO DI POESIE”, a cura di giovani e non, che facciano capannelli di gente negli angoli delle nostre vie e piazze, che così diventano luoghi sacri, distribuendo poesie di ogni genere, per leggerle insieme, per interrogarsi, per cercare di dare risorse civili, per fare un esame di coscienza della comunità?

Carissimi Sindaci e amici di buona volontà, perdonate la mia impudenza, ma pensate un solo minuto alla mia ridicola proposta. E continuate a voler bene ai giovani.

Nella foto: poesia nella scuola Sibilla Aleramo a Tor Tre Teste