Lo stato pietoso del Laghetto nel parco Tor Tre Teste

“Ieri sono stato a fare un giretto, quello che ho visto come al solito mi ha lasciato molto, ma molto deluso.”

Lo afferma Franco Menenti fotografo e ambientalista che ha notato e documentato con foto su fb anche quanto segue:

“Iniziamo dal Laghetto:

L’erba in alcuni punti é ai livelli di 3 anni fa, le scatole per le esche per i topi sono divelte, le panchine intorno sono (2 almeno) completamente distrutte. C’è una grossa perdita d’acqua circa 15 metri avanti al laghetto .

Ci sono due buche a cui bisogna fare attenzione sul lato laghetto che da verso l’acquedotto.

Lato parco passando sotto l’acquedotto:

Sporcizia, sentiero per passare sotto l’arco che sembra una piccola giungla (e ai lati erba tagliata mah…).

Fontanella spaccata che getta acqua al suo interno.

Non é questo il modo di prendersi cura di un parco.”

Siamo d’accordo.