Lo vedi, li vedi, fai finta di non vedere!

Non è difficile, possiamo provare a metterci un po’ di volontà. Tra noi ci sono persone più deboli: sono anziani, sono bambini, sono donne o uomini che devono gestire in proprio una disabilità, a loro può bastare uno sguardo, non pretendono di più.

Ciao Carlo, sono Mario e ho letto con attenzione l’articolo pubblicato su Abitare A Roma. Grazie per la sensibilità che hai avuto nell’inviarmi il link: https://abitarearoma.it/lettera-di-una-mamma/. La lettera della Signora L. C. deve far riflettere tutti.

Io avevo una figliola, R., non era autistica, non aveva la sindrome di down, ma aveva un disadattamento.

Carlo, se ti è possibile, dai un abbraccio affettuoso alla Signora L. C., io posso confermarti che quanto scritto amaramente dalla mamma del bimbo con la sindrome di down, purtroppo è vero.

A mia figlia R. succedeva di peggio.

Sai perché scrivo succedeva? Perché R. è volata in cielo più di 5 anni fa.

R., non era solo ignorata, poco considerata, era anche sbeffeggiata, era soggetta a disprezzi spaventosi, anche al telefono: sei handicappata!

R. mia, ha perdonato a tutti, anche a chi le ha fatto veramente male e sono sicuro che ha perdonato anche a me, padre cieco, incapace di comprendere l’unicità e il reale valore di una brava persona quale era e io dico: perdonami.

Ricorderò sempre il funerale in Chiesa, era piena di gente che piangeva, anche molti di coloro che le avevano fatto del male.

La mia bambina, quel giorno ha fatto germogliare un fiore tra le pietre, facendo capire a tanti e anche a me, suo papà, che lei era “diversa” ma in meglio. Ma poi, cosa vuol dire “diversa”? Chi ha il diritto di stabilire ciò?

Signora L. C., non c’è solo il male nel cuore degli uomini. Quella bruttezza non la vedono e non la sentono, ma arriva il momento in cui se ne accorgono. Grazie di aver accolto questo mio sfogo.

Io ho imparato molto da mia figlia, quell’angelo ha perdonato e abbracciato chi le ha fatto del male e ha insegnato a me e ad altri cosa sono: amore e grandezza d’animo.

Carlo, ti saluto con affetto.