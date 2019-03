Locali di via Fontechiari 35. Un comunicato del presidente del V Boccuzzi

Riceviamo e pubblichiano il seguente comunicato apparso sulla pagina Facebook del Presidente del V Municipio Giovanni Buccuzzi, in merito alla chiusura dello spazio di Coworking con Spazio Baby.

“L’amministrazione del V Municipio, in merito alla chiusura dello spazio di Coworking con Spazio Baby che viene svolto nell’appartamento di proprietà comunale in via Fontechiari, 35 tiene a chiarire il vero intento dell’operazione.

Premesso che è politica di questa amministrazione attribuire ambienti municipali solo a seguito di bandi e non per assegnazione diretta, tenuto conto che l’assegnazione alla Cooperativa di Produzione Lavoro L’Alveare è scaduta il 30 novembre 2015, ne consegue che la stessa utilizza gli spazi senza averne titolo.

Si fa altresì presente che da un sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale del V Gruppo Prenestino è stato accertato che viene svolta attività di spazio baby senza essere in possesso di alcun titolo abilitativo.

Consapevoli delle difficoltà create dalla chiusura del servizio comunichiamo che il nostro intento è quello di riacquisire gli edifici in attesa della pubblicazione del bando affinché la gestione del patrimonio sia, finalmente, improntata ai principi della trasparenza, della concorrenza e della meritocrazia tra i vari partecipanti”.