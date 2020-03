L’ora legale al tempo del CoronaVirus

In questo momento storico in cui il nostro tempo sembra essersi dilatato, scandito solo da flash mob patriottici e bollettini di guerra, ironia della sorte vuole che arrivi l’appuntamento con l’ora legale.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle 02.00 in punto, le lancette dovranno essere sposate un’ora avanti.

Se in un altro momento qualunque, un po’ infastiditi da quell’ora in meno di sonno, avremmo gioito nell’avere davanti a noi giornate più lunghe da passare all’aria aperta, con molta probabilità quest’anno non ce ne renderemo neanche conto.

Trovando la nota positiva, restando in casa davanti la televisione ed il pc crescerà di sicuro il consumo di energia elettrica, con l’ora legale riusciremo a risparmiare sulla bolletta.

Si stima che l’anno scorso con il cambio d’orario siano stati consumati oltre 560 kWh in meno, pari a un risparmio di oltre 115 milioni per le famiglie italiane.

Con i soldi risparmiati dall’utenza elettrica, appena questo periodo di quarantena sarà finito, potrete prenotare la vostra vacanza il più lontano possibile da casa.