Lotta ai parcheggiatori abusivi, dieci fermati e multati in pochi giorni

Sono oltre dieci i parcheggiatori abusivi fermati in pochi giorni dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, a seguito di controlli mirati nelle località più soggette al fenomeno, come nelle aree circostanti alcuni ospedali e in quelle caratterizzate dai grandi eventi, oltreché in diverse piazze del Centro Storico.

Oltre alla consueta azione di contrasto a tale fenomeno illegale, che gli agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) stanno portando avanti in modo capillare dall’inizio dell’anno, il Comando Generale ha predisposto un potenziamento dei controlli in alcune zone interessate da una reiterazione degli illeciti, osservata dalle pattuglie nel corso delle verifiche sul territorio, unitamente alle segnalazioni dei cittadini.

Tra i soggetti individuati e sanzionati, 5 sono stati anche denunciati all’Autorità Giudiziaria per reiterazione dell’attività illegale, in quanto già perseguiti nel corso di precedenti accertamenti.

Altri due cittadini, di nazionalità straniera di 49 e 52 anni, sono stati sorpresi nei pressi dello stadio Olimpico, dove era in programma un incontro di calcio, mentre svolgevano l’attività illegale con l’ausilio di coni della segnaletica stradale, usati per riservare posti auto ai conducenti dietro richiesta di pagamento.

Il 49 enne, alla vista degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga gettando i soldi nel prato, ma è stato bloccato e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Verifiche anche in alcuni luoghi più colpiti dal fenomeno, come in piazza della Consolazione: qui sono stati fermati altri cinque uomini, tutti di nazionalità indiana, sorpresi a infastidire turisti e cittadini, chiedendo con insistenza denaro per la loro attività abusiva di guardiamacchine.

Particolare attenzione è stata davanti agli ospedali: nei pressi dell’ingresso del Bambin Gesù un parcheggiatore abusivo, 38enne di nazionalità italiana, è stato sorpreso a chiedere soldi a chi doveva recarsi con urgenza al pronto soccorso. L’uomo è stato denunciato e i proventi illeciti posti sotto sequestro.

In tutti i casi nei confronti delle persone fermate è stata applicata anche la misura dell’ordine di allontanamento, disposto dal Regolamento di Polizia Urbana.

