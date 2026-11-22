Cosa accade quando il traguardo dei cinquant’anni si avvicina e ti costringe a fare bilanci personali e professionali? Il pubblico del Teatro Golden, la cui direzione artistica è seguita da Andrea Maia, è pronto a scoprirlo con la nuova commedia “L’ultima svolta”, che vedrà sul palco, da 3 al 13 dicembre 2026, un cast affiatatissimo: Danilo De Santis, che è anche autore e regista, insieme a Roberta Mastromichele, Federica Cifola, Giorgio Gobbi.

Una commedia, prodotta da Goldenstar AM – Teatro Golden Centro di Produzione Teatrale, che strizza l’occhio alla comicità francese senza tralasciare quella italiana.

Il temuto giorno del cinquantesimo compleanno ormai è alle porte, ma i due festeggiati lo vivono in maniera decisamente opposta. Da una parte c’è Gianpiero, che vorrebbe sparire lontano pur di non celebrare la ricorrenza, e dall’altra c’è Veronica, la sorella gemella, che sogna una festa indimenticabile per esorcizzare il tempo che passa.

A rendere la serata ancora più esplosiva ci pensano Ludovica e Aldo. Alla fine i destini dei quattro protagonisti si intrecciano tra un brindisi e l’altro, passioni ormai spente, segreti mai confessati e tante domande, tra le quali il dubbio più grande: sarà troppo tardi per rimettersi in gioco o ci sarà ancora tempo per intraprendere l’ultima svolta?

Orari degli spettacoli: giovedì e venerdì: ore 21.00 Sabato: ore 17.00 e ore 21.00 Domenica: ore 17.00

Contatti e Prenotazioni Teatro Golden – Via Taranto, 36 – 00182 Roma Telefono / WhatsApp: 06.70493826 E-mail: [email protected]

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