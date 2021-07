Lunedì 2 agosto al via i lavori di manutenzione Galleria “Prima Porta” lungo la SS3 Flaminia

Oggi ANAS, attraverso il proprio sito istituzionale, ha informato la cittadinanza che il prossimo LUNEDI’ 02 AGOSTO saranno avviati i lavori di manutenzione programmata della galleria “Prima Porta” lungo la strada statale 3 “Flaminia”. Così informa in un comunicato il Presidente del XV Municipio Stefano Simonelli.

“Le lavorazioni – prosegue il comunicato – che verranno eseguite nei giorni feriali in orario notturno, dalle 22.00 alle 06.00, interesseranno la canna direzione Riano – Morlupo e prevedranno il ripristino corticale, l’impermeabilizzazione dei giunti, la pulizia e la totale ritinteggiatura della galleria.

Sempre ANAS informa che da lunedì il traffico in direzione Riano – Morlupo verrà deviato sulla galleria in direzione Cimitero Prima Porta, proseguendo sulla viabilità locale per poi reimmettersi sulla via Flaminia al km 15,200.

I lavori saranno ultimati entro il prossimo 30 settembre.

https://www.stradeanas.it/it/lazio-anas-al-i-lavori-di-manutenzione-della-galleria-%E2%80%9Cprima-porta%E2%80%9D-lungo-la-ss3-flaminia

Il suddetto intervento è la prima fase di un lavoro di manutenzione che ANAS effettuerà, in tre fasi, su tutta la galleria “Prima Porta”.

A riguardo lo scorso 29 luglio è stata effettuata in Presidenza una riunione tra ANAS, Ufficio Strade del Municipio e XV Gruppo Cassia di Polizia Locale.

Oltre a quanto indicato da ANAS nel comunicato, si è discusso sui lavori delle fasi 2 e 3 che interesseranno, a partire dai primi di ottobre 2021 e per una durata stimata in circa 45 gg., la canna sud (direzione Roma) della galleria “Prima Porta”.

I lavori si svolgeranno sempre nei giorni feriali in orario serale-notturno ma si è pensato, visto il traffico in ingresso, già considerevole dalle prime ore del mattino, e la presenza in via della Villa di Livia di un mercato saltuario, di anticipare l’inizio lavori tra le 17.00 e le 18.00 con fine lavori tra le 04.00 e le 05.00.

Quanto sopra sarà comunque definito, per poi essere comunicato, in successivi incontri tra ANAS, XV Gruppo Cassia di Polizia Locale e Municipio XV”.