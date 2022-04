Il Club Atletico Centrale organizza Lunedi 25 Aprile 2022 a Roma la 22ª edizione della CORSA DI MIGUEL gara su strada sulla distanza di 10,100km. Il ritrovo è previsto dalle ore 7:00 allo Stadio dei Marmi, la partenza alle ore 9:30 da Lungotevere Maresciallo Diaz.

L’organizzazione si riserva di poter modificare gli orari del raduno e delle partenze dandone tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti. Il traguardo sarà collocato come sempre sulla pista dello Stadio Olimpico” Alla Corsa potranno partecipare 5.400 atleti, 4.200 competitivi e 1.200 non competitivi. Il pacco gara quest’anno comprenderà, oltre alla tradizionale t-shirt da collezione, e un paio di manicotti tecnici. Dopo aver raggiunto il numero di 5.400, le iscrizioni saranno dichiarate chiuse

MISURE DI SICUREZZA COVID-19

L’organizzazione di La Corsa di Miguel 2022 comunica, che in ottemperanza alle nuove normative anti-covid in Italia per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 alla manifestazione, sia per la prova competitiva sia per quella non competitiva che per la Strantirazzismo dopo la fine dello stato di emergenza terminato il 31 marzo 2022 per partecipare alla La Corsa di Miguel sia competitiva che non competitiva non ci sarà bisogno del green pass che invece sarà obbligatorio per gli organizzatori e per il loro staff; la norma indicata sarà valida anche per quanto riguarda la Strantirazzismo.

Per ritirare il pettorale di gara presso il villaggio non sarà necessaria la presentazione di nessun tipo di certificazione (green pass). La manifestazione sarà organizzata nel rispetto di tutte le regole anti Covid stabilite dalle autorità sanitarie, locali e nazionali, e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ci riserviamo di modificare e aggiornare le modalità di partecipazione a seconda delle future disposizioni governative in materia sanitaria.

Si invitano gli atleti a visionare il protocollo organizzativo per le corse su strada aggiornato sul sito della FIDAL al seguente link http://www.fidal.it/content/Aggiornato-il-protocollo-per-le-gare-non-stadia/135440 Tali misure potrebbero subire variazioni dovute all’evoluzione epidemiologica da COVID-19 ed alle conseguenti direttive del Consiglio dei Ministri.

PROVA NON COMPETITIVA

La corsa NON COMPETITIVA di 10.115 m. sarà aperta a tutti senza necessità di tesseramento o di certificato medico. La prova si disputa sullo stesso tracciato e in contemporanea a quella competitiva ma non prevede classifica o rilevazione del tempo di percorrenza. Sarà possibile iscriversi dal 10 Settembre, online, sul sito ww.lacorsadimiguel.it saldando la quota tramite carta di credito o paypal e poi ritirando il pacco gara (stesso contenuto della prova competitiva; le taglie delle magliette saranno fino ad esaurimento scorte) presso Il Circolo Montecitorio; in Via dei Campi Sportivi 5 cap 00197; nei giorni sabato 23 aprile dalle 10.00 alle 20.00 e domenica 24 aprile dalle ore 10.00 alle 19.00 . La quota di iscrizione è di 15€

Le iscrizioni sono chiuse dal 16 Aprile 2022. L’organizzazione avrà la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni nel caso in cui si raggiungesse prima di tale data i 1.200 partecipanti indicati per la prova non competitiva.

Gli atleti provenienti da fuori regione potranno fare richiesta di ritiro del proprio pettorale la mattina della gara entro e non oltre sabato 16 aprile 2022 inviando una mail a iscrizioni@lacorsadimiguel.it indicando nome cognome e taglia della maglietta dichiarata al momento dell’iscrizione. Chi fosse impossibilitato a ritirare il proprio pettorale potrà delegare un’altra persona per suo conto. Il delegato dovrà avere la fotocopia del documento del delegante.

Tutti gli atleti iscritti per la gara del 30 gennaio 2022 saranno trasferiti automaticamente alla nuova data del 25 Aprile 2022. Gli atleti che non potranno prendere parte alla manifestazione del 25 Aprile 2022 dovranno comunicarcelo tramite mail all’indirizzo iscrizioni@lacorsadimiguel.it entro e non oltre il 20 gennaio 2022 entro tale data sarà possibile effettuare lo spostamento all’edizione del 2023.

Tutte le comunicazioni riguardanti la iscrizioni devono essere inviata e iscrizioni@lacorsadimiguel.it

All’interno della La Corsa di Miguel torna La Strantirazzismo la Camminata-Corsa- Passeggiata aperta a tutti che per i motivi dovuti alla Pandemia era stata momentaneamente sospesa. La Strantirazzismo mira a lanciare un messaggio di fratellanza e di pace in un periodo storico cosi particolare.

Il ritrovo per i partecipanti alla Strantirazzismo è alle ore 09.45 al Ponte della Musica da cui partirà alle ore 10.45

La Strantirazzismo si svolge su una distanza di 3km con partenza dal Ponte della Musica e arrivo all’interno dello Stadio Olimpico.

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul nostro sito www.lacorsadimiguel.it al costo di 5,00 euro e da diritto oltre al pettorale a un gadget messo a disposizione dall’organizzazione della gara (maglietta dello scorso anno). I bambini fino a 8 anni non pagheranno l’iscrizione ma avranno diritto esclusivamente al pettorale; si ricorda che visto il periodo in questione in caso di assembramento sarà necessario l’utilizzo della mascherina anche se ci si trova all’aperto.

Le iscrizioni online sono chiuse dal 16 aprile 2022 ma in caso di disponibilità di pettorali sarà possibile iscriversi anche nei giorni del ritiro pettorale.

MODALITA’ DI PARTENZA

La Corsa di Miguel si svolgerà nel seguente modalità:

Gara con partenza separata per scaglioni fino a 2.000 atleti per ciascuna serie/scaglione e nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. Tra le partenze di ciascuno scaglione deve essere frapposto un adeguato intervallo temporale a garanzia del distanziamento tra gli atleti dei diversi scaglioni.

L’attribuzione dei pettorali di gara e la distribuzione nelle “onde di partenza” sarà effettuato sulla base delle migliori prestazioni sulla distanza dei 10 chilometri. La classifica sarà redatta in “real time”. Non sarà possibile ritirare il pettorale per la prova competitiva senza tesseramento valido o con il solo certificato medico.

RITIRO PETTORALI

Il pettorale e il pacco gara si potranno ritirare personalmente (sia competitivi che non competitivi) tramite presentazione di un documento; per le società sportive potrebbe essere organizzato in giorni diversi da quelli indicati per evitare assembramenti. Si ricorda che per poter ritirare il pettorale e il pacco gara bisognerà essere in regola con il tesseramento.

Chi fosse impossibilitato a ritirare il proprio pettorale potrà delegare un’altra persona per suo conto. Il delegato dovrà avere il documento e tutta la documentazione richiesta dall’organizzazione

Solo per i provenienti da fuori REGIONE il ritiro sarà consentito Lunedi 25 aprile 2022 presso IUSM Palestra Monumentale del Villaggio della Corsa di Miguel ma solo previo appuntamento da concordare inviando una mail all’indirizzo iscrizioni@lacorsadimiguel.it. La richiesta potrà essere inviata entro e non oltre il 16 aprile 2022. Anche in questo caso il ritiro del pettorale potrà avvenire tramite presentazione di un documento di riconoscimento e il green pass valido al 25 aprile 2022.

Il ritiro dei pettorali e del pacco gara avverrà presso Il Circolo Montecitorio; in Via dei Campi Sportivi 5 cap 00197; nei giorni sabato 23 aprile dalle 10.00 alle 20.00 e domenica 24 aprile dalle ore 10.00 alle 19.00. La quota di iscrizione è di 15 Euro