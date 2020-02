Lunedì 3 febbraio stop ai veicoli più inquinanti

2 febbraio 2020 – Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell’aria a Roma hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10, in molte zone della città. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, la Sindaca Virginia Raggi, con l’Ordinanza n. 26/2020 ha disposto la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti per la giornata del 3 febbraio 2020.

