Lunedì 31 agosto 2020 partono 7 Educamp

Decine di bambini e bambine di Amatrice e dei comuni limitrofi colpiti quattro anni fa dal devastante terremoto, hanno iniziato ieri la loro settimana gratuita di sport nell’Educamp di Amatrice, che rientra nel protocollo d’intesa “Coni e Regione, compagni di Sport”.

Insieme agli operatori dell’Asd Amatrice e della Sedici Media, una Onlus di Milano, trascorreranno giornate all’insegna della sana pratica sportiva e della socializzazione, che riceveranno la visita del Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, e del Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, che si intratterranno con loro per un parte del pomeriggio.

Il Presidente Viola che successivamente farà visita anche al mini Educamp di Leonessa, dove altrettanti giovanissimi stanno trascorrendo la loro settimana di sport.

Educamp e Centri multisport che, grazie al sostegno della Regione Lazio, dal mese di luglio offrono l’opportunità a centinaia di bambini di partecipare a prezzo agevolato o gratuitamente alle settimane di sport e divertimento in diversi comuni laziali.

Lunedì prossimo, 31 agosto, a Montopoli in Sabina (Rieti) e all’Acquacetosa di Roma proseguiranno gli Educamp per la seconda settimana consecutiva dopo il rientro dalle ferie di Ferragosto e ne partiranno altri 5. A Roma nella sede del Tor Vergata Sporting Center, a Frascati insieme al Country Club, a Pontinia (Latina) con l’Asd Aquaria, a Gaeta (Latina) con l’Asd Serapo Volley e a Cassino (Frosinone) con l’Asd Exodus

Circa 600 i bambini che avranno la possibilità di trascorrere giornate all’insegna dello sport e della socializzazione, vivendo preziosi momenti di normalità dopo questa fase di sofferenza forzata causata dalla pandemia.

Oggi invece, riprendono in pieno le attività del villaggio sportivo allestito dal Coni Lazio, in collaborazione con il Csi di Roma, all’interno della rassegna cinematografica Cine Village Talenti, in corso di svolgimento fino a fine settembre a Parco Talenti.

Nelle due settimane scorse, i frequentatori del cinema hanno potuto praticare tennis e tennis tavolo nelle postazioni allestite all’interno del villaggio, alle due discipline si aggiungerà il canottaggio con il remoergometro, mentre sabato le postazioni per gli scacchi.