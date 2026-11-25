Si chiude una ferita urbanistica aperta da dieci anni nella periferia est della Capitale. La giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera per il completamento, il ripristino e il recupero funzionale della scuola dell’infanzia a tre sezioni di via Cesare Saldini, a Lunghezzina, nel territorio del Municipio VI.

Il provvedimento — che attende ora il passaggio definitivo in Assemblea Capitolina — sblocca un investimento complessivo superiore a 1,5 milioni di euro, inserito nel Piano degli Investimenti 2026, per restituire alle famiglie del quadrante un plesso rimasto incompiuto e abbandonato dal 2016.

L’opera era originariamente prevista a scomputo a carico del Consorzio «Valle Aniene» nell’ambito della convenzione urbanistica «Lunghezzina-Donegani» del 2007: di fronte al mancato rispetto degli obblighi da parte del privato, il Campidoglio ha escusso la polizza assicurativa a garanzia, incassando 1.313.096,38 euro che costituiscono oggi il pilastro finanziario dell’intervento.

Progetto già cantierabile, fotovoltaico e arredi: opere dichiarate urgenti per accelerare gli espropri

Con un progetto esecutivo già validato e immediatamente cantierabile, l’immobile sarà trasformato in un polo educativo moderno e sostenibile: il piano prevede il completamento del piano terra, dell’interrato e delle coperture, la costruzione di una pergola, le pavimentazioni pedonali e la sistemazione degli spazi esterni, affiancati dall’installazione di un impianto fotovoltaico da 49,8 kW, nuovi sistemi di climatizzazione, reti idriche e di illuminazione, dispositivi antincendio, antintrusione e videosorveglianza, oltre alla fornitura completa di arredi per aule, cucina, mensa e giochi per i bambini.

Per arginare il degrado e rispondere alla carenza di posti scolastici nella zona, i lavori sono stati dichiarati urgenti e indifferibili, accelerando così gli iter espropriativi verso l’apertura del cantiere.

«Restituiamo una prospettiva concreta a un’opera attesa da anni dai cittadini di Lunghezzina e che era rimasta incompiuta dal 2016 — sottolinea l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia — e dimostriamo quanto sia importante che l’Amministrazione vigili sull’attuazione delle convenzioni urbanistiche e intervenga quando gli impegni assunti dai soggetti privati non vengono rispettati. In questo caso abbiamo attivato le procedure per escutere la polizza fideiussoria, recuperando oltre 1,3 milioni di euro che oggi possiamo reinvestire per completare la scuola. È un risultato importante per il Municipio VI e per un quadrante che ha bisogno di nuovi servizi e spazi dedicati ai più piccoli».

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