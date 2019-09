L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma ricerca 100 Volontari

E’ stato pubblicato il 26 agosto, sul sito del Servizio Civile, il Decreto di individuazione dei progetti di Servizio Civile

Universale finanziati per l’anno 2019. Tra i tanti progetti approvati ce ne sono tre dell’Unione Italiana Ciechi e

Ipovedenti di Roma per complessivi 100 posti, eccoli: OPERARE PER CRESCERE – ROMA da svolgersi presso la sede di Roma; OPERARE PER CRESCERE 2 – ROMA da svolgersi presso la sede di Roma per le aree dei comuni posti ad ovest e a nord-ovest di Roma e nelle località poste a nord e nord-est di Roma; OPERARE PER CRESCERE 3 – ARICCIA da svolgersi presso la sede zonale di Ariccia per il territorio est e sud-est di Roma, compresi i Castelli Romani e il litorale fino al territorio del Comune di Nettuno.

Chi intende partecipare al Bando che, si ricorda, è destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni, può intanto cominciare a

richiedere lo SPID, necessario per la presentazione della domanda, sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid – Le domande potranno essere presentate esclusivamente online

attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019.

La sezione di Roma dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si avvale della preziosa collaborazione dei

giovani volontari in servizio civile, per garantire ai disabili visivi di Roma e provincia l’accompagnamento,

mediante mezzi pubblici o autovetture sezionali, al posto di lavoro, a presidi sanitari, per la spesa presso negozi o

supermercati e per ogni altra necessità di spostamento, così come per la lettura di testi, quotidiani ecc… Inoltre, i

volontari collaborano con la struttura sezionale nello svolgimento di alcune mansioni necessarie al buon

funzionamento degli uffici.

I requisiti richiesti che i candidati e le candidate che devono avere per accedere ai nostri progetti, oltre a quelli

previsti dalla normativa vigente, sono: disponibilità alla flessibilità oraria, di una buona predisposizione ai rapporti

umani, di abitare a Roma o Provincia per poter raggiungere rapidamente il luogo di lavoro garantendo sempre la

massima puntualità e la patente di guida “B” o “C” per l’uso dei mezzi di trasporto sezionale.

I giovani e le giovani, che desiderassero maggiori informazioni per proporsi a svolgere il servizio civile con l’U.I.C.I.

di Roma, possono rivolgersi ai nostri uffici chiamando allo 06 4469321 oppure inviando una mail ad un dei

seguenti indirizzi di posta elettronica: uicroma@uiciechi.it – uicirm@pec.it – serviziocivile@uicroma.it – Per

ulteriori approfondimenti collegati al Sito: www.uicroma.it