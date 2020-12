L’Università Popolare Michele Testa e i corsi previsti per l’inizio del 2021

Sono aperte le iscrizioni all’Anno accademico 2020-2021 dell’Università Popolare Michele Testa. L’Università ha in programma di svolgere attività didattiche e di promozione culturale. Nel mese di gennaio 2021 verranno attivati i seguenti corsi esclusivamente in videoconferenza per mantenere le condizioni di sicurezza per il Covid-19. Nonostante le limitazioni, l’offerta formativa risulta molto interessante e sarà arricchita da altri corsi e seminari che verranno annunciati nel corso del prossimo anno. L’obiettivo dell’Università sarà quello di trasferire alcuni corsi in aula quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno.

L’avvio dei corsi verrà programmato in base al numero delle richieste e ne verrà data informazione ai partecipanti attraverso chat, gruppo Facebook o chiamata telefonica. Le attività di promozione culturale quali i laboratori creativi, le visite guidate, scrittura creativa, verranno svolte compatibilmente con le restrizioni imposte dai provvedimenti legislativi relativi alla pandemia.

L’iscrizione dà diritto a seguire i corsi, per alcuni dei quali è previsto un contributo da parte degli allievi.

Per le iscrizioni e le informazioni sui corsi ci si può rivolgere alla Segreteria:

Maria Luisa Di Loreto,

tel. 3483134648

email: marialuisadiloreto26@gmail.com

Corso Descrizione Docente Filosofia Storicità e problematicità saranno i due assi portanti del corso, per delineare da una parte il cammino del sapere umano e dall’altra il suo impatto con le domande e le probabili risposte della vita quotidiana e sociale. Nicola Marcucci Letteratura Approfondimento culturale della letteratura e della poesia italiana dal fine 800 al 900. Rita Mattei Storia dell’Arte I (Base) Dalla Grecia classica all’arte contemporanea passando per l’arte romana, il gotico, il rinascimento, l’ottocento e il novecento. Giulia Palmieri Maddalena Smaldore Storia dell’Arte II (Avanzato) Il Quattrocento e il Cinquecento Giulia Palmieri Maddalena Smaldore Letteratura della prima infanzia Come scegliere un libro per bambini, come leggere ai bambini, scelta dell’argomento, fiabe e favole Anna Grossi Psicologia del benessere Il corso verte sul concetto di felicità. Osservare la felicità nelle varie culture, nei proverbi e nei testi delle canzoni rap Rossella Calzetta Educazione civica Il corso si svolgerà per argomenti tematici di interesse attuale, con particolare riferimento alle norme costituzionali riguardanti i diritti e doveri dei cittadini e l’ordinamento della Repubblica. Anna Maria Virgili Politica e amministrazione Il corso si propone di illustrare il rapporto tra la politica e la pubblica amministrazione sotto vari aspetti: sociologico, filosofico, storico, economico, statistico, istituzionale, giuridico. Giorgio Sirilli Storia della cucina italiana L’evoluzione storica della nostra cultura culinaria dalle origini ai giorni nostri. Storia, curiosità, segreti e le basi delle ricette della tradizione italiana, ma anche dei prodotti, dei modi di impiego degli ingredienti che vengono dalle realtà regionali. Anna Maria Virgili