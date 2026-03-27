L’universo di Katsushika Hokusai a Palazzo Bonaparte

Finalmente sarà possibile vedere a Roma la celebre Grande Onda di Kanagawa, opera che fa parte del ciclo delle Vedute del Monte Fuji insieme all’affascinante produzione artistica dell’artista giapponese proveniente dal Museo Nazionale di Cracovia.

Nel 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, Palazzo Bonaparte accoglie la mostra che ripercorre l’intera carriera artistica di Hokusai, che si colloca nel periodo Edo (1603–1863). Un viaggio affascinante tra scene di vita quotidiana, animali, fiori, disegni e persino schizzi tratti dagli Hokusai Manga. Tra le opere più rappresentative ci sono le cinquantatré stazioni del Tōkaidō e le trentasei Vedute del Monte Fuji.

Un’occasione per apprezzare la sua tecnica e l’utilizzo della carta washi, fatta a mano con pasta di legno tratta dalla corteccia interna dei germogli di gelso, una carta resistente e adatta a realizzare particolari sfumature. L’applicazione innovativa del colore e della composizione offrono a Hokusai l’opportunità di realizzare disegni dove pochi tratti trasmettono movimento ed energia. Il contrasto tra semplicità e dinamismo nella raffigurazione della natura si basano sull’idea del “mondo fluttuante” dove appare chiaro lo scorrere del tempo e la fragilità umana.

Nella mostra viene inoltre indagata l’influenza che Hokusai ha avuto sull’arte occidentale: Monet, Van Gogh, tutti gli Impressionisti utilizzarono elementi dell’arte giapponese e persino compositori come Claude Debussy ha collocato la celebre Onda sulla copertina della pubblicazione del suo brano “La mer”.

Katsushika Hokusai visse 90 anni (1760-1849) e con la sua potenza visiva e le sue opere iconiche è considerato una delle figure più rilevanti nella storia dell’arte universale.

La mostra è organizzata da Arthemisia Arte e Cultura ed è stata curata da Beata Romanowicz. Le opere provengono dal Museo Nazionale di Cracovia, dove sono giunte grazie alla donazione da parte del collezionista polacco Feliks Jasieński avvenuta nel 1920.

Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia, Roma.Dal 27/03/2026 al 29/06/2026

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