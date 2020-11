Luoghi per effettuare i Tamponi rapidi COVID-19, i CSA del Municipio V si mettono a disposizione

Da Umberto De Felice Coordinatore dei CSA del Municipio Roma V, riceviamo e pubblichiamo.

Stiamo vivendo una situazione eccezionale dove è necessario garantire una stretta sinergia tra Enti a tutti i livelli, soprattutto quelli territoriali, per garantire servizi sanitari veloci ,sicuri ed ottimali alla cittadinanza.

A seguito dell’emergenza Covid 19, la Regione Lazio per implementare l’attività di sorveglianza contro la diffusione della pandemia ha firmato accordi con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di libera scelta per effettuare i “tamponi rapidi” presso i rispettivi studi medici. A tale scopo, abbiamo chiesto all’Assessore Politiche Sociali in sintonia con il Direttore ASL Roma 2 di utilizzare da parte dei Medici, per effettuare territorialmente i tamponi rapidi, le sedi dei Centri Sociali Anziani del V Municipio. Ieri in tarda mattinata ho ricevuto dall’Assessore email di conferma e successivamente ho trasmesso al Direttore ASL Roma 2, Presidente V Municipio,Direttore Politiche Sociali i nominativi dei Presidenti dei CSA che hanno aderito per la effettuazione dei tamponi rapidi presso i loro Centri Anziani.