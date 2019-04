L’uovo di Pasqua di Virginia Raggi per la viabilità di Centocelle

Ieri 20 aprile vigilia di Pasqua la sindaca Raggi sul suo profilo face book ha “regalato” un uovo di Pasqua per Centocelle che preannuncia sorprese per i residenti e i commercianti di Centocelle (positive?, negative? vedremo).

Ecco l’annuncio (come d’abitudine perentorio e trionfalistico) : “Il quartiere periferico di Centocelle cambierà volto. Ecco come diventerà via dei Castani, una strada importante nel V Municipio, dove parte della carreggiata sarà completamente riservata ai pedoni. Questa piccola rivoluzione fa parte del progetto d’Isola ambientale che stiamo sviluppando per il territorio.

“In una corsia di via dei Castani quindi stop alle auto, nell’altra si manterrà la circolazione stradale in sede più ristretta per arginare l’odioso fenomeno della doppia fila. Così come sarà parzialmente pedonalizzata anche Piazza dei Mirti, già servita dalla fermata della metro C.

“La “cura” delle periferie è una nostra priorità: ora vogliamo restituire altri spazi agli abitanti del quartiere. Un piano frutto del confronto e del lavoro della Commissione mobilità, dell’Assessorato alla Città in Movimento, dei tecnici di Roma Servizi per la Mobilità. Un progetto che permetterà di riqualificare la zona, a vantaggio dei tanti cittadini, lavoratori e studenti che ogni giorno vivono quelle strade.

“Siamo al lavoro per realizzare anche altre Isole ambientali a Casal Bertone, a Ostia e al Quadraro Vecchio. Tutti progetti per migliorare la qualità della vita delle persone”.

Fin qui la Sindaca che non accenna minimamente ad un impegno al necessario, indispensabile confronto (finora appena accennato da Stefàno, con la promessa di apertura di un tavolo di conftono) con i residenti e i commercianti.

Raggi al campo nomadi di via Sansoni a Tor Sapienza

Nella mattinata di Pasqua la sindaca Virginia Raggi, con il presidente del V municipio Gianni Boccuzzi l’assessore Mario Podeschi, il PV Umberto Placci e l’assessore del V municipio Fabio Grifalchi hanno portato il saluto e gli auguri di buona Pasqua ai ragazzi dell’esercito che stanno in presidio presso il campo nomadi di via Sansoni a Tor Sapienza.

Ecco il post della Sindaca

“Li incontriamo ogni giorno. Chissà quante volte passiamo al loro fianco e non ci accorgiamo che stanno vigilando sulla nostra sicurezza. Sono gli uomini e le donne della Brigata Sassari che partecipano alla operazione “Strade sicure” a presidio di tutti i punti sensibili della città.

Oggi ho voluto incontrarli e salutarli a nome di tutta la città per ringraziarli di quanto fanno per noi. Sono andata presso il campo nomadi di Via Salviati. Ho portato gli auguri di Pasqua ai militari guidati dal Generale Andrea Di Stasio, e agli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Il loro lavoro sta consentendo di contrastare il fenomeno dei roghi tossici, conseguenza del traffico e dello smaltimento illecito di rifiuti.

Un intervento fondamentale per la sicurezza e per la salute di tutti i cittadini che abitano in quell’area, anche grazie alle massicce operazioni di bonifica che hanno consentito di rimuovere cumuli di rifiuti che occupavano la strada.

Stiamo riportando le istituzioni sul territorio, perché non devono e non possono più esistere zone franche in cui prospera l’illegalità.

Ringrazio per avermi accompagnata Giovanni Boccuzzi Presidente MoVimento 5 Stelle V Municipio Roma, il vicepresidente Mario Podeschi e il Presidente della Commissione Politiche Sociali Umberto Placci. Il contributo dell’Amministrazione Municipale è stato determinante.

Roma dice grazie a questi ragazzi e queste ragazze che sono i nostri angeli custodi.

Buon lavoro e Buona Pasqua a tutti!

ps Ringrazio il ministro Elisabetta Trenta e lo Stato Maggiore dell’Esercito per il sostegno concreto che ogni giorno danno alla città, ai cittadini e a tutti i turisti e visitatori che sono a Roma”