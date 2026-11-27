Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha conferito oggi in Campidoglio la Lupa Capitolina, massima onorificenza della Capitale, a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Nel corso della cerimonia istituzionale, il primo cittadino ha sottolineato il valore artistico e il legame biografico del musicista con la città in cui è nato e cresciuto: «Una gioia enorme tributare questo riconoscimento meritatissimo a Lorenzo. Artista straordinario che con la sua arte, la sua poesia, ha saputo per decenni donare capolavori alla sua città, a tutto il Paese, a tutto il mondo, ai suoi fan. Un grande autore, un grande poeta, di cui mi ha colpito la sua parabola sempre crescente, con capacità di allargare sguardi e orizzonti, di raggiungere dei livelli di arte assoluta. Una persona straordinaria nata e cresciuta a Roma, città libera e cosmopolita come Lorenzo».

Le parole di Lorenzo Cherubini sul legame con la Capitale

Accogliendo il riconoscimento, Jovanotti ha ricordato il valore simbolico del premio ricevuto nella sua città d’origine: «Sono molto contento, è una cosa bellissima anche perché la condivido con dei colleghi importanti. È una cosa fantastica, arriva in un momento speciale perché questo è un anno pieno di emozioni e di cose belle. Sono un ragazzo fortunato? Direi proprio di sì. Sono nato e cresciuto a Roma, mi sento romano e cittadino del mondo. Roma è la mia culla, dove ho formato il mio senso estetico, il mio amore per le cose belle. È la capitale della simpatia, si caratterizza per l’empatia delle persone».

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