Lutto alla Regione Lazio, è morta Elisabetta Longo: fu tra le prime e più giovani dirigenti dell’ente
Il presidente della Pisana ricorda l'impegno dell'avvocato nei settori del lavoro, della formazione e dell'istruzione, dalle vertenze sindacali fino alla gestione dei fondi europei: «Una donna coraggiosa anche nella malattia, mi mancherà»
Lutto nell’amministrazione della Regione Lazio per la scomparsa dell’avvocato Elisabetta Longo, figura storica degli uffici della Pisana dove era stata tra le prime donne a guidare una struttura regionale, nonché la più giovane a ricoprire quell’incarico.
A esprimere il cordoglio istituzionale e personale è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ne ha ricordato la lunga carriera dedicata ai temi del lavoro, della formazione e dell’istruzione. «La scomparsa dell’avvocato Elisabetta Longo mi addolora profondamente — sottolinea il governatore —. Di questi anni insieme ricordo soprattutto le vertenze sindacali, quando attorno a un tavolo si decideva il futuro di tanti lavoratori e delle loro famiglie».
Il ricordo dei tavoli di crisi, dei progetti con il Fondo sociale europeo e l’abbraccio ai familiari
Nel messaggio diffuso in queste ore, Rocca ha voluto evidenziare il profilo umano e professionale della dirigente scomparsa, soffermandosi sul lavoro condiviso nella gestione degli strumenti comunitari per l’occupazione: «In quei momenti ho potuto contare sulla sua competenza, sulla sua lealtà verso l’amministrazione e su una sensibilità che ci accomunava. La stessa che ha guidato le nostre scelte nell’impiego delle risorse del Fondo sociale europeo, per aiutare chi faceva più fatica a trovare un lavoro e dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di scegliere il proprio futuro».
Un tributo che si chiude con un pensiero rivolto alla battaglia personale affrontata dalla dirigente e ai suoi affetti più stretti: «Mi mancherà Elisabetta, una donna coraggiosa anche nel modo in cui ha affrontato la malattia. Alla sua famiglia e ai colleghi che le hanno voluto bene va il mio abbraccio, anche a nome della Regione Lazio».
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