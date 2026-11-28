Lutto nell’amministrazione della Regione Lazio per la scomparsa dell’avvocato Elisabetta Longo, figura storica degli uffici della Pisana dove era stata tra le prime donne a guidare una struttura regionale, nonché la più giovane a ricoprire quell’incarico.

A esprimere il cordoglio istituzionale e personale è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ne ha ricordato la lunga carriera dedicata ai temi del lavoro, della formazione e dell’istruzione. «La scomparsa dell’avvocato Elisabetta Longo mi addolora profondamente — sottolinea il governatore —. Di questi anni insieme ricordo soprattutto le vertenze sindacali, quando attorno a un tavolo si decideva il futuro di tanti lavoratori e delle loro famiglie».

Il ricordo dei tavoli di crisi, dei progetti con il Fondo sociale europeo e l’abbraccio ai familiari

Nel messaggio diffuso in queste ore, Rocca ha voluto evidenziare il profilo umano e professionale della dirigente scomparsa, soffermandosi sul lavoro condiviso nella gestione degli strumenti comunitari per l’occupazione: «In quei momenti ho potuto contare sulla sua competenza, sulla sua lealtà verso l’amministrazione e su una sensibilità che ci accomunava. La stessa che ha guidato le nostre scelte nell’impiego delle risorse del Fondo sociale europeo, per aiutare chi faceva più fatica a trovare un lavoro e dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di scegliere il proprio futuro».

Un tributo che si chiude con un pensiero rivolto alla battaglia personale affrontata dalla dirigente e ai suoi affetti più stretti: «Mi mancherà Elisabetta, una donna coraggiosa anche nel modo in cui ha affrontato la malattia. Alla sua famiglia e ai colleghi che le hanno voluto bene va il mio abbraccio, anche a nome della Regione Lazio».

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