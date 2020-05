LUVESPONE esce il singolo “Time Taking Over”

Arriva in radio da martedì 5 maggio e sarà disponibile in digitale “Time Taking Over” (Maqueta Records/Artist First), il nuovo singolo di LUVESPONE.

LUVESPONE (volutamente tutto scritto in maiuscolo) dà inizio così alla sua carriera cantautorale da solista dopo l’esperienza con il progetto musicale Reggae Connection di cui è stato fondatore e con cui ha pubblicato il mixtape “Mattone su Mattone” e l’album “Io resto qua”.

“Time Taking Over”, scritto in inglese e in italiano, pone il suo focus sul concetto del tempo: il tempo è un mostro “che può creare disastri” ma, che può e deve essere visto anche come un’occasione in cui “bisogna alzarsi” e cogliere l’attimo. Questo tempo è scandito dal forte taglio autobiografico presente nel brano, attraverso cui si racconta di un LUVESPONE che ha speso il suo tempo per costruirsi come artista.

“Il messaggio della canzone – dichiara LUVESPONE – è quello di invitare chi ascolta a seguire la propria strada e le proprie passioni, impiegando il proprio tempo nel miglior modo possibile”.

Da martedì 12 maggio sarà disponibile anche il video ufficiale, realizzato durante la quarantena dovuta al contenimento del COVID-19, firmato dai videoartist “TheCreker”, in formato verticale e caratterizzato da animazioni e da uno stile lo-fi, fortemente voluto per raccontare lo scontro dell’individuo con il proprio Ego in un periodo così particolare, in cui il concetto del tempo è stato fortemente rivalutato. Tra le comparse presenti nel videoclip ci sono amici, musicisti e cameo di spicco come i Mellow Mood, Fernando Alba, Orofino, Mistilla, Chisco e Mikilootzu.

LUVESPONE, all’anagrafe Guido Savatteri, è un cantante reggae di origini siciliane. Nel 2008 muove i primi passi nel mondo della musica grazie alla fondazione del progetto Reggae Connection, nato dall’amore per la reggae music e dalla voglia di diffonderla con tutti i mezzi possibili. Inizia la sua carriera come vocalist durante i djset in vinile della Reggae Connection, grazie ai quali coglie le tante sfumature della musica in levare. Tra 2012 al 2017, con la pubblicazione del mixtape “Mattone su Mattone” e dell’album “Io Resto Qua”, realizzati in collaborazione con l’artista MicroRico, inizia ad esibirsi nelle più importanti manifestazioni siciliane, come il “One Day Music”, il “BeatFull Festival” e il “Sicily Music Village”. Inoltre apre i concerti di artisti reggae nazionali e internazionali come Alborosie, General Levy, Mellow Mood, Africa Unite, Mama Marjas, Shakalab, BoomDaBash, Sud Sound System, Brusco.

Con il singolo “Time Taking Over”, LUVESPONE anticipa il suo progetto da solista.