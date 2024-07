M5s, antenne 5g installate ovunque senza alcun controllo

inizia finalmente la discussione in Aula della delibera sulle nuove antenne 5G. Due anni di silenzi assurdi imputabili a un altrettanto surreale intento di studiare e semplificare durante i quali, di fatto, le antenne sono proliferate nella nostra città senza alcun controllo e senza porre alcun limite nemmeno per le zone in cui insistono siti sensibili, dal momento che, ancora oggi, continua a mancare un piano di localizzazione con efficacia prescrittiva che circoscriva esattamente le aree idonee all’installazione.